Carolina Sansoni, fidanzata Tommaso Paradiso chi è?/ Una romana a Londra

Chi è Carolina Sansoni, fidanzata di Tommaso Paradiso?

Carolina Sansoni è la fidanzato di Tommaso Paradiso, ex front man dei “Thegiornalisti“, il quale da poco ha pubblicato il suo ultimo album “Space Cowboy”. Dopo gli studi liceali a Roma, Carolina Sansoni si è trasferita a Londra, dove ha studiato Comunicazione & Marketing. La compagna di Tommaso Paradiso ha perfezionato la sua formazione presso l’Istituto Marangoni, frequentando successivamente un master in International Business presso l’Hult International. Dopo un periodo in KPMG, Carolina Sansoni, che scrive per Vanity Fair, ha iniziato a lavorare nel settore commerciale di un’agenzia di pubblicità. Nel frattempo, ha fondato la start up Denoise Design, un e-commerce dedicato ai designer di moda emergenti. Da non dimenticare è anche il progetto Talkin Pills, dedicato alla narrazione social del mondo del lavoro.

Thegiornalisti, perchè si sono sciolti/ Accuse, soldi e accessi bloccati su Instagram

Come si sono conosciuti Carolina Sansoni e Tommaso Paradiso?

Carolina Sansoni è una ragazza romana di 32 anni, il suo nome è molto famoso perchè da anni si affianca a quello del compagno, Tommaso Paradiso. A lei il cantante ha dedicato una delle sue più belle canzoni: “Questa nostra stupida canzone d’amore“. Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni, si sono conosciuti nel 2017 durante una partita di calcio. Il cantante è subito stato colpito dalla bellezza di lei e da quel momento ha fatto di tutto per conquistarla. Da quando i due hanno iniziato la loro storia d’amore, spesso Carolina lo accompagna nei viaggi di lavoro e nelle tournèe. Quando la coppia non è in giro per il mondo vivono probabilmente a Fiumicino, insieme all’adorato cagnolino Ugo, sempre presente nelle instagram stories della coppia.

Tommaso Paradiso: "Thegiornalisti? Ero solo io"/ "Non parteciperò mai a Sanremo"Carolina Sansoni, fidanzata di Tommaso Paradiso/ Il primo incontro a una partita

