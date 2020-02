Carolina Sansoni, fidanzata Tommaso Paradiso/ “Ci miglioriamo insieme”

Carolina Sansoni è la fidanzata di Tommaso Paradiso, l’ex frontman dei The giornalisti che da venerdì 28 febbraio 2020 ricoprirà il ruolo di giudice ed opinionista nella diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi. A sorpresa, infatti, il cantautore è tra i giudici del serale di Amici 2020, anche se la sua presenza sarà più defilata visto che commenterà le esibizioni dei concorrenti e non è garantita per tutta la durata del programma. Al di là della sfera professionale, Tommaso sta vivendo un momento molto felice anche dal punto di vista della vita privata visto che è felicemente fidanzato con Carolina, una ragazza romana di 27 anni. Nonostante la fama del compagno però Carolina è sempre rimasta con i piedi per terra come ha raccontato tpi.it: “lavoro a tempo pieno in un’agenzia pubblicitaria e mi occupo della parte commerciale. Nonostante quello che si possa pensare, conduco una vita assolutamente normale”.

Carolina Sansoni: “Lanciare una start up non è stato facile”

Durante l’intervista, Carolina Sansoni ha raccontato la sua passione per il mondo della moda che l’ha spinta, appena diciassettenne a lasciare la sua amata Roma per trasferirsi a Londra. “A 17 anni avevo già finito il liceo e sono partita per Londra dove ho iniziato a studiare Comunicazione e Marketing ma poi ho scoperto che mi piaceva il lato legato al business e al management della moda e ho proseguito gli studi all’Istituto Marangoni” ha detto la fidanzata di Tommaso Paradiso che oggi ha lanciato una star up: “non è stato facile, ci vuole tanto lavoro e dedizione ma penso che il fatto di essere una donna e di essere giovane non mi abbia ostacolato in questo mio percorso imprenditoriale. Anzi abbiamo anche trovato un incubatore per startup al femminile”. Attenzione però a definirla “fortunata” solo perchè è fidanzata con un personaggio famoso: “mi dicono spesso ‘quanto sei fortunata’. Ma la gente non sa quanti commenti cattivi ricevo da parte di persone che non si rendono conto che le loro parole non restano sospese in rete ma colpiscono la sensibilità di qualcun altro”.

Carolina Sansoni e Tommaso Paradiso: “io razionale mentre lui è un creativo”

Un amore importante quello tra Carolina Sansoni e Tommaso Paradiso, che prosegue a gonfie vele. A chi le ha chiesto quale fosse il segreto della loro unione, la giovane imprenditrice ha risposto: “ci aiutiamo a vicenda. Io mi reputo una persona razionale mentre lui è un creativo: ecco la nostra forza è il saper migliorare l’uno l’altro e tirare fuori la parte più bella”. La fidanzata di Tommaso Paradiso ha anche parlato dei social e di come il loro utilizzo possa essere importante per veicolare messaggi importanti: “non mi sento mai obbligata a pubblicare qualcosa, lo faccio se e quando mi va. L’importante è essere in linea con se stessi e usare questi mezzi con intelligenza. Per esempio c’è una ragazza che seguo e che li usa per spiegare ai giovani la politica. Ecco questo è l’esempio di come oggi queste piattaforme possono rivelarsi utili”.

