Carolina Sansoni, fidanzata Tommaso Paradiso/ Innamorati ma anche riservati perché…

Carolina Sansoni è la fidanzata del celebre cantante Tommaso Paradiso. Dopo aver prestato il suo volto per anni ai The Giornalisti, l’artista si è dedicato alla carriera da solista, realizzando il suo primo disco di inediti intitolato Space Cowboy. Nel suo privato, tuttavia, Tommaso Paradiso è tutt’altro che single. A quanto sappiamo, infatti, il cantante è felicemente impegnato con una donna di nome Carolina Sansoni. Di quest’ultima non si hanno moltissime informazioni, questo perché non fa parte del mondo dello spettacolo e anche perché Tommaso Paradiso è piuttosto abbottonato per quanto riguarda la sua vita privata e professionale. Ciò che sappiamo è che Carolina è nata nel 1989 e che vive a Roma, una città molto cara al cantante.

Carolina Sansoni, chi è la fidanzata di Tommaso Paradiso

Anche la fidanzata di Tommaso Paradiso, come il cantante, non ama mettere in piazza le proprie situazioni private. Se della sua storia d’amore con l’ex frontman dei The Giornalisti si sa poco o nulla, lo stesso si può dire della sua vita. L’unico aspetto che, sbirciando sul web, emerge sul conto della fidanzata di Tommaso Paradiso è quello professionale. Emergono infatti alcuni elementi che raccontano molto di quello che è stato il suo percorso formativo e lavorativo. La Sansoni ha infatti studiato Comunicazione e Marketing a Londra. Tornata in Italia, si è specializzata in Moda frequentando l’Istituto Marangoni. Poi un master in Finanza a New York e il ritorno nel belpaese per fondare con un’amica la start up Denoise Design, piattaforma di e-commerce.

