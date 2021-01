Carolina Sansoni, fidanzata Tommaso Paradiso/ Lui “Ne cercavo una normale e lei…”

Nei giorni più importanti della vita del cantautore romano Tommaso Paradiso, ormai da qualche tempo Carolina Sansoni è diventata una costante. E’ lei la fidanzata dell’ex leader dei TheGiornalisti con la quale Paradiso – stasera tra gli ospiti della seconda puntata dello show di Fiorella Mannoia “La musica che gira intorno” – condivide gioie, momenti bui e successi dal 2017. Anche in occasione dei suoi 37 anni festeggiati lo scorso giugno, Tommaso ha spento le sue candeline proprio al fianco di Carolina. E’ sempre lei la donna alla quale il cantautore ha dedicato uno dei suoi brani più romantici, “Questa stupida canzone d’amore”.

Carolina Sansoni e Tommaso Paradiso si sono conosciuti nella primavera del 2017 durante una partita di calcetto dove lei era seduta alle spalle del cantante. “L’ho vista e da lì ho iniziato a scatenare l’inferno”, ha rivelato Tommaso come riferisce Vanity Fair in un articolo di alcuni mesi fa. Quello di Tommaso è stato un vero e proprio corteggiamento d’altri tempi, di quelli che non se ne vivono più, un corteggiamento che “rende la vita degna di essere vissuta”.

CAROLINA SANSONI, FIDANZATA TOMMASO PARADISO: IL LORO AMORE IN POCHI SCATTI

Prima di conoscere Carolina Sansoni, Tommaso Paradiso aveva confidato in una intervista a Vanity Fair di essere “in cerca di una ragazza normale”. Proprio nei mesi seguenti all’incontro che ha cambiato la sua vita aveva ammesso: “Sì, l’ho trovata. E con “normale” intendo una “lontano dai riflettori”. Per il resto, è tutt’altro che normale: è bellissima”. Il loro debutto pubblico è avvenuto alla fine dell’estate dello stesso anno, nel 2017, sul red carpet di apertura della 74esima Mostra del cinema di Venezia. La loro vita di coppia, tuttavia, sembra tutt’altro che mondana anche prima del Covid. Poche paparazzate e solo rare ma intense foto su Instagram in quelli che sono bellissimi scatti di vita quotidiana, mentre condividono un pasto o dentro un armadio disordinato. Gli ultimi scatti insieme pubblicati da Carolina sul suo profilo Instagram risalgono all’ultimo Natale. “Serie di foto non bellissime. Natale 2020”, scriveva lei, ma in realtà sono alcuni scatti particolarmente romantici realizzati fuori casa, al chiaro di luna insieme al cane, e all’interno, in cucina, mentre brindano felici e sorridenti.

