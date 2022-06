Carolina Sansoni, la fidanzata di Tommaso Paradiso/ Lui: “Pensavo di amare la mia ex”

Chi è Carolina Sansoni e com’è iniziata la sua storia d’amore con Tommaso Paradiso

Carolina Sansoni è la fidanzata di Tommaso Paradiso, ex leader dei TheGiornalisti che da poco ha scelto di proseguire la sua carriera come solista. I due sono una coppia fissa ormai da anni. Carolina ‘è nata a Roma nel 1989, una donna molto riservata quanto determinata e ambiziosa. A 17 anni conclude i suoi studi nella scuola americana di Roma e si trasferisce a Londra per studiare Marketing. Torna in Italia per specializzarsi nel campo della moda e poi fa un master in finanza a New York. Anni di studio e sacrifici che l’hanno portata a fondare insieme a un’amica la start up Denoise Designe, una piattaforma di e-commerce che tutt’ora è il suo lavoro.

Lei e Tommaso si sono innamorati nel 2017 e si sono conosciuti ad una partita di calcetto. Il cantante in merito al loro primo incontro aveva dichiarato a Vanity Fair: “L’ho vista li e ho iniziato a scatenare l’inferno”. E’ proprio a Carolina che Tommaso aveva dedicato una delle sue canzoni più belle e note: “Questa nostra stupida canzone d’amore”.

Carolina Sansoni e le dichiarazioni di Tommaso Paradiso

Carolina Sansoni e Tommaso paradiso sono una coppia abbastanza riservata che nonostante tutto è attiva sui social. Ci sono molti scatti che vedono la coppia felice e innamorata, in particolare nel profilo Instagram di Carolina, che per l’elevato numero di follower, oltre alla sua attività, è anche un’influencer. Tommaso posta meno foto ma oltre a dedicarle canzoni, quando durante le interviste gli chiedono di lei, con dolcezza ed emozione ne parla tranquillamente. In una recente intervista a Domenica In, nello studio di Mara Venier, parlando dell’amore, il cantante aveva dichiarato: “L’amore per me è il motore immobile come diceva Aristotele, lo dicono un sacco di poeti ma io lo penso veramente. Preferirei non vivere se non provassi qualcosa verso qualcuno, credo molto in questo sentimento”.

Poi in precedenti interviste, Tommaso aveva anche parlato delle differenze che aveva riscontrato con l’ex fidanzata: “Pensavo di essere molto innamorato della mia ex, per lei mi sono stracciato animo, cuore e tutto il resto. Ma alla fine scopri che le uniche persone con cui senti di potere fare cose così grandi, tipo un matrimonio o dei bambini, sono le stesse che per qualche ragione sono spaventate, e non ti vogliono, e alle fine non le hai”.











