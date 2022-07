Carolina Sansoni, la fidanzata di Tommaso Paradiso/ “Appena l’ho vista…”

Si dice spesso che quando si conosce la persona giusta lo si capisca subito o quasi. In molti, infatti, ritengono che quando la scintilla non scatta in modo immediato sia raro che questo possa accadere dopo visto che molti dei rapporti che si rivelano poi solidi nascono da un’attrazione fortissima. Una situazione che sembra avere vissuto a vicino anche uno dei nostri cantanti più noti, che vanta una folta schiera di fan di sesso femminile: Tommaso Paradiso.

L’ex leader dei TheGiornalisti ha infatti conosciuto la sua Carolina Sansoni quasi per caso, come se il destino avesse giocato per loro e ha così fatto il possibile per conoscerla. Una scelta che si è alla fine rivelata corretta visto che i due sono innamorati ormai da anni.

Carolina Sansoni e Tommaso Paradiso: storia di un grande amore

Paradiso non ha alcun timore di ammettere di avere avuto un vero e proprio colpo di fulmine per quella che è poi diventata la sua fidanzata. “L’ho vista e da lì ho iniziato a scatenare l’inferno” – aveva raccontato il cantante a ‘Vanity Fair’.

L’artista è stato letteralmente conquistato dalla semplicità della ragazza: “Si è innamorata di Tommaso e ancora oggi lo è – aveva raccontato a Maurizio Costanzo –. “Non mi ha mai considerato per un secondo come quello che sta sul palco. Sente le mie canzoni ed è anche molto critica spesso. Ho scritto parecchie canzoni per lei, le ho dedicato un disco, Love“. La ragazza non ama vivere al mondo del fidanzato: è infatti la fondatrice di TalkingPills, contenitore online con pillole sul mondo del lavoro tra approfondimenti, interviste e job alert.

