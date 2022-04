Carolina Sansoni, la fidanzata di Tommaso Paradiso/ E’ un’influencer di successo

Sin dai tempi dell’esperienza con i TheGiornalisti, Tommaso Paradiso era diventato un vero idolo per le ragazze delle sua età e non solo, che ne apprezzavano non solo le indubbie note vocali, ma anche il suo aspetto fisico. Chi pensava di poter conquistare il suo cuore deve però mettersi il cuore in pace: il cantante è infatti felicemente fidanzato e convinto che la donna che è al suo fianco sia l’amore della sua vita.

A regalargli la serenità dopo una storia che riteneva importante finita male è Carolina Sansoni. Grazie a lei ha capito quanto essere innamorati possa regalare serenità: “Pensavo di essere molto innamorato della mia ex, per lei mi sono stracciato animo, cuore e tutto il resto. Ma alla fine scopri che le uniche persone con cui senti di potere fare cose così grandi, tipo un matrimonio o dei bambini, sono le stesse che per qualche ragione sono spaventate, e non ti vogliono, e alle fine non le hai” – erano state le sue parole qualche anno fa.

Tommaso Paradiso è innamoratissimo di Carolina Sansoni: chi è la fidanzata

Tommaso ha capito quasi subito che Carolina potesse essere la persona giusta per lui e ha fatto il possibile per conoscerla. “L’ho vista e da lì ho iniziato a scatenare l’inferno” – aveva raccontato in una delle poche interviste in cui ha parlato della sua vita privata. A conferma del grande amore che il cantante prova per lei c’è anche la canzone che lui ha deciso di dedicarle: “Questa nostra stupida canzone d’amore“.

La ragazza è nata nel 1992 e ha sempre avuto una grande passione per il mondo dello spettacolo. Sui social, dove è presente con il nickname caro_sansoni è particolarmente nota: qui è possibile seguire “Talkingpills” ontenitore online con pillole sul mondo del lavoro tra approfondimenti, interviste e job alert. Un riconoscimento importante per il suo lavoro è arrivato anche da una rivista importante come Forbes, che l’ha premiata come uno dei 100 Under 30 più influenti d’Italia.

