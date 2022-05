Carolina Stramare e Andrei Radu si sono lasciati?/ Gli indizi social…

Carolina Stramare e Andrei Radu: il gossip impazza

Carolina Stramare, ex Miss Italia, è al centro del gossip. Dopo aver smentito la storia Dusan Vlahovic, Carolina è finita nuovamente al centro dei rumors per la storia Andrei Radu, portiere dell’Inter. Come fa sapere il portale Very Inutil People, Carolina e il portiere si sarebbero concessi un viaggio d’amore tra Belgrado e Montecarlo. Una storia fresca, giovane e che faceva sognare tutti. Entrambi, tuttavia, hanno mantenuto sempre un basso profilo anche se i fan non perdono occasione di notare il minimo dettaglio.

Tommaso Capolicchio, chi è il figlio di Lino/ "Essere suo figlio è stato pesante ma…"

Come fa notare Very Inutil People, così, tra i due, nelle scorse ore, sarebbe accaduto qualcosa che avrebbe portato l’ex Miss Italia e il calciatore ad allontanarsi. Sarà vero? Da alcuni indizi social, pare che tra i due possa esserci stato un piccolo allontanamento.

Carolina Stramare e Andrei Radu: ecco cosa sta accadendo

Carolina Stramare e Andrei Radu, ieri sera, sembravano molto uniti e affiatati. L’ex Miss Italia, sul proprio profilo Instagram, aveva pubblicato alcune storie in cui era a cena con il calciatore. Contenuti che, poi, sono spariti. Cosa sarà successo? I due, inoltre, hanno smesso già di seguirsi sui social. Sarà stato un gesto istintivo dovuto eventualmente ad una discussione improvvisa?

Alba Parietti vs Simona Izzo: "Non mi faccio paparazzare"/ "Non usare questi termini"

Nessun commento da parte di Carolina e Andrei. I due hanno sempre vissuto in modo riservato la storia d’amore e, sicuramente, non commenteranno neanche gli indizi social che non sono sfuggiti ai fan più attenti. Carolina e Andrei si diranno addio definitivamente o ci sarà un colpo di scena nelle prossime ore?

LEGGI ANCHE:

Friedman-Di Battista, scontro: "Lei amico di Chavez"/ Lui ribatte: "Porti rispetto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA