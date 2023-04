Carolina Stramare e Antonino Spinalbese stanno insieme?/ Nuovo indizio li “inchioda”

Carolina Stramare e Antonino Spinalbese stanno insieme? Sui social spuntano nuovi indizi: lei ‘beccata’ con un maglione che…

Carolina Stramare e Antonino Spinalbese stanno insieme oppure no? Da tempo gli appassionati di gossip si chiedono cosa ci sia davvero tra la fotomodella e l’ex gieffino, dopo che sul web sono circolate con sempre più insistenza voci di un avvicinamento tra i due. Antonino e Carolina sarebbero stati pizzicati insieme per la prima volta in un importante ristorante meneghino e avrebbero poi passato del tempo insieme, come riferisce il portale di Whoopsee. Ma non sarebbe finita qui, perché oltre ai tanti indizi social – come il ‘segui’ a vicenda e la playlist con ‘dedica’ di Spotify – qualcuno avrebbe notato nuovi importanti dettagli che “inchioderebbero” la coppia.

A segnalarlo sono stati alcuni internauti, rivolgendosi direttamente ad un’esperta di gossip come Deianira Marzano. Carolina, infatti, sarebbe stata pizzicata da alcuni utenti, sui social, con lo stesso maglione di Antonino Spinalbese. Solo un caso? Difficile dirlo, ma nulla si può escludere a priori.

Ad ogni modo gli indizi su un presunto avvicinamento tra Carolina e Antonino si stanno moltiplicando con il passare dei giorni e adesso i follower attendono trepidanti nuovi aggiornamenti. Tra i fan di Antonino c’è chi crede che il ragazzo abbia evitato persino la festa del Grande Fratello per non incontrare Ginevra Lamborghini, con la quale appunto sembrava poter nascere qualcosa. Solo chiacchiere da bar o ipotesi veritiere? Non è dato saperlo, di certo adesso i riflettori sono tutti puntati sulla Stramare e Spinalbese. Questa coppia, che ancora coppia non è, sta facendo sognare il popolo del web.

