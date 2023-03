Carolina Stramare e Barbara Prezja, chi sono Le Mediterranee/ La bellezza a Pechino Express 2023

Carolina Stramare e Barbara Prezja, chi sono Le Mediterranee di Pechino Express 2023

Carolina Stramare e Barbara Prezja, ovvero le Mediteranee, portano la bellezza a Pechino Express 2023, il reality show condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio su Sky. Dunque tra le concorrenti più interessanti di questa edizione ci sono anche le due top model Carolina Stramare e Barbara Prezjia. C’è grande curiosità di vederle all’opera nel loro viaggio in India, dove partiranno da Mumbai, la città con più densità di popolazione al mondo, per poi raggiungere il Borneo malese, fino ad arrivare in Cambogia.

Insomma tantissimi chilometri da percorrere per la coppia, tra insidie e ostacoli previsti nel gioco. Carolina Stramare, classe 1999, molto popolare nel mondo del calcio per via delle sue collaborazioni nel mondo del calcio e grazie alla conduzione di programmi calcistici, è pronta a fare scintille assieme alla sua collega Barbara Prezjia. La Stramare, inoltre, è un nome che è sempre stato molto chiacchierato in ambito gossip, per la sua presunta vicinanza a diversi giocatori di Serie A.

Carolina Stramare comincia la sua carriera da modella giovanissima, lavorando con il gruppo FCA a Shanghai e realizzando una campagna per il brand internazionale Alfa Romeo. Tante altre collaborazioni spiccano nel suo curriculum, come quelle con Paul Marciano, Philipp Plein, Colmar e Tezenis. Nell’estate del 2019 si aggiudica il titolo di Miss Lombardia, con l’accesso diretto alla finale di Miss Italia 2019, vinta con grande gioia ed entusiasmo, per la soddisfazione dei tanti fan che l’hanno sempre sostenuta.

La collega Prezjia ha invece 31 anni, lavora per l’agenzia Benegas Management e si è costruita un buon seguito sui social, dove è seguita da oltre 44mila fan. Nulla a che vedere coi 445 mila followers dell’ex miss, che ha tutte le intenzioni di trionfare anche a Pechino Express 2023. Carolina Stramare e Barbara Prezja infatti gareggiano con l’obiettivo di portare Le Mediterranee più in alto possibile: ci riusciranno?











