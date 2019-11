Carolina Stramare e Mattia Marciano fidanzati?/ Altro che Eros Ramattozzi, la Miss…

Tutti sapevamo che presto Carolina Stramare sarebbe diventata single così come succede a tutte coloro che prendono parte al concorso e che poi finiscono per vincerlo, in un modo o nell’altro. La vita frenetica e le novità ti portano lontano da quello che eri prima e così ecco che il destino delle Miss è quello di diventare single in poco tempo e lo stesso è successo alla Stramare che si è lasciata alle spalle Alessio Falsone per guardare al futuro in solitaria, o quasi. In un primo momento si è parlato di un interesse da parte di Eros Ramazzotti che le avrebbe scritto in privato per complimentarsi per la sua vittoria invitandola poi ad un suo concerto. All’epoca dei fatti la Stramare ha smentito un possibile flirt ma in questi ultimi giorni si è fatta più insistente la voce che parlava addirittura di un flirt almeno fino ad oggi quando il settimanale Chi è arrivato in edicola mostrando le foto di lei in compagnia di un altro che non è Ramazzotti.

CAROLINA STRAMARE TROVA L’AMORE IN MATTIA MARCIANO?

In particolare, il settimanale ha immortalato Carolina Stramare con un volto noto e molto amato di Uomini e donne, Mattia Marciano, il dentista partenopeo che si diletta a fare il modello e che aveva scelto la veronese Vittoria Deganello. I due non hanno avuto vita lunga e, dopo diversi flirt e relazioni non troppo durevoli, sembra aver trovato l’amore proprio nella bella neo Miss Italia. I due potrebbero aver preso parte allo stesso evento e, quindi, essersi visti e immortalati insieme ma il settimanale va oltre e nelle didascalia delle immagini si legge: “Dopo un lungo bacio dinanzi ai fotografi si staccano, ma non smettono di sorridere e divertirsi insieme. Sono legati da circa un mese”.

