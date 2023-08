Carolina Stramare e Pietro Pellegri stanno insieme/ Lei conferma con una foto: chi è il nuovo fidanzato

Pietro Pellegri è il nuovo fidanzato di Carolina Stramare: la foto insieme conferma

Carolina Stramare e il centravanti del Torino Pietro Pellegri stanno insieme. La conferma arriva da uno scatto condiviso di recente dall’ex Miss Italia in una story su Instagram, dove i due sono in ascensore insieme con Pellegri che le da un bacio sulla testa. Smentite quindi le voci che volevano Antonino Spinalbese (l’ex di Belen Rodriguez) come fidanzato di Carolina Stramare. Nelle settimane in cui il gossip ha lanciato la notizia riguardo una presunta relazione, la modella aveva seccamente smentito la notizia, affermando che tra lei e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip c’è solo una bella amicizia.

Il suo compagno è invece l’ex di Viktorija Mihajlovic, figlia dell’allenatore ed ex calciatore Sinisa Mihajlovic scomparso purtroppo nel dicembre del 2022. La Stramare ha commentato lo scatto insieme al giocatore con un ciao e un cuore nero.

Chi Pietro Pellegri, calciatore e nuova fiamma di Carolina Stramare

Ricordiamo che Pietro Pellegri ha detenuto, con Amedeo Amadei, il record di esordiente più giovane della storia della Serie A, avendo esordito a 15 anni e 280 giorni. Il record è stato poi superato da Wisdom Amey, che ha esordito a 15 anni e 274 giorni. Pietro Pellegri è ad oggi il terzo calciatore più giovane ad aver segnato in serie A ed il più giovane in assoluto ad aver siglato una doppietta. Questo record fu conquistato con la maglia del Genoa nel 2017. Squadra che ha lasciato nel 2018 per approdare al Monaco dove ha vissuto un’esperienza non esaltante. Dopo un anno al Milan l’approdo al Torino nel 2022. Con i granata spera ci consacrarsi definitivamente.

