Carolina Stramare/ “La maledizione delle Miss”: ora c’è Mattia Marciano (Vieni da me)

Carolina Stramare oggi a “Vieni da me”. Miss Italia 2019 non poteva di certo mancare nella puntata che Caterina Balivo ha deciso di dedicare alle Miss. Non si parlerà solo del suo calendario, ma anche della cosiddetta “maledizione delle Miss”. Anche lei infatti è tornata single dopo la vittoria: la storia d’amore con Alessio è finita e ora si parla di una relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano dopo le voci su un flirt con Eros Ramazzotti. «Ragazzi la Miss in carica si è lasciata, come qualcuno pronosticò a settembre in studio, vi ricordate?», ha scritto Caterina Balivo nel post con cui ha annunciato su Instagram che Carolina Stramare oggi sarà sua ospite. E pensare che proprio in quello studio la giovane aveva giurato che a loro tutto questo non sarebbe successo (e così a Storie Italiane). E invece non solo è finita, ma si parla già di un nuovo amore per lei. Il gossip su Mattia Marciano è cominciato dopo la pubblicazione di alcune foto da parte di Chi, che ha fornito pure qualche dettaglio.

CAROLINA STRAMARE E “LA MALEDIZIONE DELLE MISS”: ORA C’È MATTIA MARCIANO

Pare che Carolina Stramare faccia coppia fissa da un mese circa con Mattia Marciano. Ma c’è anche dell’altro. Ci sono infatti delle indiscrezioni riportate da DiPiù che nel nuovo numero riporta anche quanto rivelato da alcuni amici della coppia vip. Dopo la pubblicazione del servizio fotografico di Chi, né Miss Italia 2019 né l’ex tronista di Uomini e Donne hanno confermato le voci, invece alcune persone molto vicine a loro fanno sapere che la loro sarebbe una storia già importante. Pare infatti che Mattia Marciano veda in Carolina Stramare il prototipo di donna ideale. E questo nonostante i tanti impegni della ragazza. Lei ha l’agenda piena di ospitate e servizi fotografici, lui continua il suo lavoro di dentista, ma si vedrebbero appena possono. Se la storia con Alessio sarebbe finita, a detta della modella, a causa dei troppi impegni lavorativi e della lontananza, quella con Mattia Marciano invece va avanti nonostante ciò. Chissà se a “Vieni da me” affronterà questo delicato argomento della sua vita privata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA