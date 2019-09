Carolina Stramare, Miss Italia 2019/ “Mia madre è morta la scorsa estate, oggi…”

Bellissima e con la corona di Miss Italia 2019, Carolina Stramare rilascia la sua prima intervista televisiva ai microfoni di Vieni da me. Dopo aver intervistato Anna Safroncik, Caterina Balivo accoglie in studio Carolina Stramare che confessa di aver dormito solo 25 minuti la notte della vittoria. Dopo aver rivisto il fatidico momento, Miss Italia 2019 confessa: “Mi emoziona tantissimo vedere la proclamazione. L’avrò vista 200 volte, ma mi vengono ancora i brividi., E’ una vittoria che ti fa acquisire tantissima sicurezza e non parlo dell’aspetto fisico. Io sono partita con tanta paura, ma ad oggi rifarei tante“, spiega Carolina che, durante le varie fasi del concorso è diventata molto amica di Sevmi Fernando, vittima di commenti razzisti. “Mi ha emozionata. Inizialmente ci siamo relazionate molto poco, ma con il passare dei giorni ci siamo confrontate. La prima cosa che ho pensato è quanto follia ci sia in questi messaggi. Chi le ha detto che lei non ha i canoni per lavorare nella moda è una follia perchè io sono italiana e faccio molta più fatica a lavorare nella moda rispetto ad una ragazza come lei che è molto bella e ha dei lineamenti molto fini“, spiega.

CAROLINA STRAMARE, MISS ITALIA 2019: “RIMPIANGO I LITIGI CON MIA MADRE”

Dietro l’indiscutibile bellezza, Carolina Stramare nasconde il dolore per la morte della mamma di cui ha evitato di parlare durante il concorso. “Nessuno sapeva niente perchè non volevo passare per vittima. Credo sia impossibile fingere un dolore del genere. Io amo i miei nonni, amava mia mamma che non c’è più dal 1 luglio del 2018”, spiega Carolina che commuove Caterina Balivo che legge un toccante post che Carolina ha dedicato alla madre su Instagram. “Mia mamma era bella, aveva mille pregi che una ragazza di 17 anni a volte non apprezza. Il suo essere apprensivo era causa di litigi, ma oggi rimpiango. I miei genitori sono separati e io vivevo con mia mamma. Io ero una valvola di sfogo per lei e lei una valvola di sfogo per me“, racconta con dolore Miss Italia 2019 che poi accoglie, a sorpresa, anche i nonni di Carolina.

