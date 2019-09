Carolina Stramare, Miss Italia 2019/ “Non lascerò il mio ragazzo, sono innamorata”

Carolina Stramare, freschissima Miss Italia 2019, è stata ospite stamane presso gli studi del programma di Rai Uno, Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele. “Non ho ancora metabolizzato il tutto – esordisce così la ragazza originaria di Vigevano – è ancora da razionalizzare il tutto, è stato molto veloce, emozionante, adrenalico”. La presentatrice rivela quindi alla più bella d’Italia le critiche degli ultimi giorni da parte degli hater, convinti che a breve Carolina lascerà il suo fidanzato a seguito della fama. “Credo che siano commenti puramente dettati dall’invidia e non lo dico perché sono di parte – le parole della stessa Stramare – ho ricevuto anche tanti commenti positivi ma il bello passa sempre in secondo piano. Io sono innamorata di questo ragazzo, ci conosciamo solo da 8 mesi ma ho ricevuto un rispetto incredibile da parte sua, soprattutto in questo percorso, mi è stato molto vicino, ho avuto modo di poterlo confrontare con altre relazioni e mi ritengo molto fortunata”. Prima di partire mi ha mandato un messaggio “Sappi che io sono il tuo più grande fan”. Lui è molto forte, so che le critiche non lo influenzano, sa molto bene cosa penso di lui, e il fatto che lui sia così felice di me per me è la gioia più grande”.

MISS ITALIA 2019, CAROLINA STRAMARE A STORIE ITALIANE

Ad un certo punto entra in studio proprio Alessio, il fidanzato di Miss Italia, che risponde così alle critiche: “Agli insulti sorrido, è inutile dare importanza agli invidiosi o alle cattiverie della gente, inoltre se dovessi rispondere non farei altro che mettere in difficoltà lei, questo è il suo momento e se lo deve godere. Paura di essere lasciato? No, sono sincero, io la conosco molto bene come lei conosce molto bene, per voi è miss Italia da tre giorni, per me è miss Universo da otto mesi, io ho le spalle larghe, non sono così insicuro, so quello che c’è tra di noi. Già stare insieme a lei non era semplice prima, figurati adesso”. E in futuro cosa succederà?: “Faremo le cose con calma – riprende la parola Carolina – senza fretta, stiamo molto bene insieme, poi si vedrà”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA