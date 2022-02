Carolina Stramare nuova fiamma di Dusan Vlahovic, chi è?/ 23enne ex Miss Italia

Nuova vita per Dusan Vlahovic, stella della Serie A. Dopo il contratto firmato negli scorsi giorni con la Juventus, il bomber di Belgrado avrebbe anche trovato l’amore: si tratta precisamente di Carolina Stramare, Miss Italia 2019. A svelare lo scoop sono stati i colleghi sempre sul pezzo di Novella 2000, storico settimanale di gossip diretto da Roberto Alessi, secondo cui appunto l’attaccante della Vecchia Signora e la splendida modella genovese avrebbero un flirt, e pare siano già inseparabili. Vlahovic avrebbe recentemente chiuso la sua relazione con Maria Sole Pollio per «concentrarsi sul campionato e sulla nuova squadra», come scriveva Chi, ma non sarebbe riuscito a resistere alla 23enne Miss, da tempo volto noto del piccolo schermo grazie alle trasmissioni erie BKT e “A bordo campo” su Helbiz Live.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Immobile e Vlahovic capocannonieri, i volti nuovi...

Pare che l’incontro sia avvenuto qualche tempo fa, quando il giocatore militava ancora fra le fila della Fiorentina, e dopo il trasferimento a Torino i due avrebbero festeggiano insieme i rispettivi compleanni, entrambi celebrati a gennaio: lui ha infatti da poco compiuto 22 anni di età, mentre lei 23. E a confermare il fatto che l’amore sia decisamente scoppiato nella coppia, anche il super regalo che Dusan Vlahovic avrebbe fatto a quella che viene definita dai fan “la Megan Fox italiana”, ovvero, una nuova automobile, precisamente un suv fiammante che sicuramente avrà fatto felice la festeggiata. Sembra inoltre che Carolina Stramare sia una grande amante del calcio e sia appassionata della Juventus, e ciò avrebbe senza dubbio cementato ulteriormente il rapporto fra i due.

Mariasole Pollio e Duran Vlahovic flirt finito?/ Il bomber pensa solo alla Juventus

DUSAN VLAHOVIC FA COPPIA CON CAROLINA STRAMARE: LA CARRIERA DELLA MODELLA

In ogni caso, al momento siamo ancora a livello di rumors e indiscrezioni, e nessuno dei due è uscito allo scoperto confermando questa forte liason, ma i molteplici indizi spingono verso un’unica direzione. Vedremo se nei prossimi weekend la bella Carolina Stramare verrà avvistata allo Juventus Stadium per seguire da vicino Dusan Vlahovic.

La giovane modella, vista la tenera età, ha una carriera ancora relativamente acerba, ma comunque interessante. Ha lavorato per il gruppo FCA a Shaghai, realizzando una campagna pubblicitaria per Alfa Romeo, e in seguito ha collaborato con Paul Marciano, Philipp Plein, Colmar e Tezenis. Dopo aver ottenuto il titolo di Miss Lombardia nel 2019, è riuscita ad accedere alle fasi finali di Miss Italia di quell’anno, vincendo il concorso. Due anni dopo era stata annunciata la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, ma per motivi famigliari è stata costretta al ritiro.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Immobile e Vlahovic capocannonieri: i numeri del serbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA