Carolina Stramare si ritira dall’Isola dei Famosi/ “Problemi familiari, non partirà”

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2021 è già arrivato il primo colpo di scena. C’è già il primo concorrente ritirato: Caterina Stramare. Solo ieri la cover del nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni ha annunciato il cast che popolerà l’Honduras nei prossimi mesi e qui, in prima fila, c’è proprio la bella Carolina. Oggi però arriva la notizia, data attraverso i canali ufficiali, del ritiro della Miss Italia 2019 a causa di problemi di carattere personale. “Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. – si legge nel post pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale dell’Isola – Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei famosi.”

Carolina Stramare non partirà per l’Isola dei Famosi: le sue parole dopo l’annuncio

Non è chiaro, al momento, quali siamo i problemi di salute che hanno colpito la famiglia di Carolina Stramare. Lei stessa, in un post su Instagram, ha così commentato la notizia: “Nelle ultime ore si sono presentati dei problemi di salute familiari che io preferisco tutelare e tenere sotto controllo e credo che la scelta migliore sia non partire e rimanere a casa, perché prima di tutto c’è la mia salute e la salute dei miei cari. So che ci saranno sicuramente altre occasioni e so che comprenderete”. Ricordiamo che i naufraghi che si preparano a partire sono: Beppe Braida, Daniela Martani, Paul Gascoigne, Francesca Lodo, Elisa Isoardi, Roberto Ciufoli, Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Akash, Guglielmotti, Vera Gemma, Brando Giorgi, Awed, Drusilla Gucci.

