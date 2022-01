Carolina Stramare, toccante post sulla mamma/ “Mi disse che stavo bene con la coda…”

Miss Italia 2019, Carolina Stramare, ha pubblicato un messaggio che sua madre, tristemente scomparsa nel 2018, le aveva mandato nel lontano novembre 2017. “E comunque alle volte la vita è proprio strana”, scrive la splendida 21enne genovese sulla sua pagina Instagram, con tanto di screenshot di una chat con la mamma: “Questa conversazione risale al 21 novembre 2017. Avevo mandato a mamma un selfie, era uno dei miei primi lavori come modella e mi avevano legato i capelli in un modo che lei piaceva tanto. In realtà era una comunissima coda alta, ma diceva che con i capelli giù sembravo una scappata di casa, mentre con i capelli legati le piacevo così tanto, al punto che secondo lei avrei potuto vincer Miss Italia (concorso poi vinto due anni dopo ndr)”.

La madre di Carolina Stramare, nel messaggio incriminato, scrive: “Bella con i capelli raccolti”, per poi aggiungere: “Miss Italia”. E ancora: “Che meraviglia”. Carolina Stramare ha proseguito nel ricordo di mamma: “Nell’estate 2018 è partita per un lunghissimo viaggio, il 6 settembre 2019 io vinsi Miss Italia”.

CAROLINA STRAMARE: “QUESTE BELLE SENSAZIONI…”

Poi ha chiosato: “Non amo parlare del mio privato, specialmente di argomenti che sento miei e basta, ma sensazioni forti e belle come queste sarebbe egoistico tenersele per sè”, per poi concludere scrivendo: “Vado a farmi la coda”.

Tre anni fa Carolina Stramare era stata ospite del programma Vieni da Me su Rai Due, e nell’occasione aveva ricordato la mamma scomparsa: “Mia mamma non c’è più dall’estate scorsa, dal 1 luglio 2018. Tante volte il suo essere apprensiva era motivo di litigio. Vivevamo insieme, i miei si sono separati, e litigavamo tantissimo, sulla quotidianità. Poi ti rendi conto che quando una persona ti manca, ti manca tutto di lei. Quando è morta mi sono estraniata, mio papà, poverino, è stato un po’ il mio capro espiatorio. Ero arrabbiata. Non con i miei nonni: io ho sofferto, ma loro hanno sofferto più di me”.

