Caroline Donzella al posto di Sara Croce ad Avanti un altro?/ Nuova Bonas in arrivo..

C’è aria di cambiamento ad Avanti un altro! Stando infatti a quanto trapelato in questi giorni, la prossima edizione dello show preserale condotto da Paolo Bonolis potrebbe vedere molti nuovi volti nel suo Minimondo. Tra questi anche quello della Bonas Sara Croce, che ha fatto il suo esordio proprio nell’ultima edizione del programma. Secondo quanto fa sapere Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, al posto della bella bionda potrebbe arrivare un’affascinante mora. “Nei corridoi Mediaset si sussurra che la statuaria modella Caroline Donzella possa ben presto sbarcare in tv. – scrive il giornalista, per poi aggiungere che – Si mormora che potrebbe essere proprio lei la nuova “Bonas” di Avanti un altro, fortunato programma di Paolo Bonolis. Riuscirà la bella Caroline a prendere il posto della giunonica Sara Croce?”

Sara Croce dice addio ad Avanti un altro? Non sarebbe l’unica…

Sembra dunque molto vicino l’addio di Sara Croce ad Avanti un altro. Al suo posto potrebbe arrivare Caroline Donzella, modella italo-olandese che vive nel Principato di Monaco dove si divide tra la passione per le auto sportive e quella per il Monaco calcio. Non si tratterebbe questo dell’unico addio/sostituzione ad Avanti un altro. Solo pochi giorni fa è stato annunciato che anche Francesca Brambilla lascia il suo ruolo di Bona Sorte nel programma. Franco Pistoni, che nello show interpreta il personaggio de Lo Iettatore, le ha dedicato un lungo messaggio di stima, salutandola: “Non posso nascondere che mi rattrista e che mi mancherà pur, ovviamente, augurando un buon lavoro a chi la sostituirà, – ha scritto – ed un enorme e gigantesco grazie a Francesca per essere stata capace di scalfire i miei muri caratteriali”.



