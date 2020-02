Caroline Flack, morta ex fiamma Principe Harry/ Mistero sulle cause: si è suicidata?

È morta Caroline Flack, ex fiamma del Principe Harry. La 40enne presentatrice tv è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Londra e i suoi familiari sono stati subito informati. Sono ancora da chiarire le cause del decesso, ma sta prendendo quota l’ipotesi del suicidio sui tabloid inglesi. La conduttrice doveva presentarsi in tribunale il prossimo 4 marzo, nel processo in cui era accusata di aver aggredito il compagno Lewis Burton con una lampada. La Corte le aveva imposto il divieto di contattarlo, ma ieri era stato proprio lui a provare a raggiungerla: ha condiviso infatti su Instagram una foto con loro due e la frase “Buon San Valentino, ti amo”. Non era la prima volta comunque che il 27enne fidanzato mostrava il suo sostegno a Caroline Flack. Invece l’ultima attività social della presentatrice di “Love Island” risale a giovedì, quando aveva pubblicato su Instagram un collage di foto in cui era ritratta col suo cane.

CAROLINE FLACK MORTA, CHOC IN UK: SI È SUICIDATA?

Quello stesso giorno Caroline Flack aveva deciso di rompere il silenzio sul processo che la vedeva imputata. «Ho deciso di parlare oggi, non voglio più che la mia vita e quella della mia famiglia siano motivo di intrattenimento o pettegolezzo». Poi però aveva cambiato idea. Il suo caso comunque ha tenuto banco in Gran Bretagna in questi mesi. La presentatrice aveva deciso di dimettersi dalla conduzione del reality “Love Island”, una sorta di “Temptation Island” d’Oltremanica, dopo l’accusa di aggressione. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, Caroline Flack potrebbe aver scritto un libro di auto-aiuto in questo periodo per superare il trauma. La giovane aveva cominciato la sua carriera come attrice, ma il successo arrivò come conduttrice. La sua consacrazione arrivò con X Factor. In passato aveva avuto una relazione con Harry Styles degli One Direction, nel 2009 invece aveva frequentato per un breve periodo anche il Principe Harry.

Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da Caroline (@carolineflack) in data: 13 Feb 2020 alle ore 2:13 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA