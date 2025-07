Caroline Guintoli: chi è la moglie di Sylvain Guintoli che, con il marito, ha annunciato la morte, a soli 5 anni, del figlio Luca.

Caroline Guintoli è la moglie di Sylvain Guintoli, ex campione del mondo Superbike che, con un post condiviso insieme al marito su Instagram, ha annunciato la morte del figlio Luca, avvenuta a soli 5 anni. Il piccolo, da un anno, stava combattendo contro il cancro ed oggi è arrivata la notizia che nessun genitore dovrebbe dare. “È con il cuore pesante che condividiamo la notizia della scomparsa di nostro figlio Luca, dopo un anno di lotta contro il cancro. La nostra famiglia è devastata. Luca ha portato tanta gioia e amore nelle nostre vite. Conserveremo per sempre i ricordi che abbiamo di lui. Riposa in pace Luca”, si legge su Instagram.

Caroline, dalla biografia del suo profilo Instagram, dovrebbe essere la proprietaria di un salone di bellezza, ma nell’ultimo anno ha dedicato tutta se stessa al piccolo Luca. Mamma di altri cinque figli, tutti nati dall’amore con Sylvain Guintoli, insieme al marito aveva deciso di raccontare la battaglia del suo bambino sui social.

Caroline Guintoli: così ha raccontato la malattia del figlio Luca

Caroline Guintoli ha lottato insieme al figlio Luca contro il cancro raccontando le tappe di una battaglia difficile e che, purtroppo, oggi ha avuto l’epilogo che nessuno avrebbe voluto. Sul suo profilo Instagram, sono tante le immagini in cui appare insieme al suo bambino regalandogli sorrisi, abbracci e momenti spensierati. “Gli ultimi giorni sono stati duri”, scriveva lo scorso marzo.

Tanti i commenti sotto il post in cui Caroline e Sylvain Guintoli hanno annunciato la morte del loro bambino. “È straziante riposa in pace Luca Un caloroso abbraccio a tutta la famiglia”, ha scritto Andrea Iannone. “Siamo così dispiaciuti per la tua perdita e ti inviamo tutto l’amore e il sostegno in questo momento così difficile. Riposa in pace piccolo Luca”, è un altro commento.

