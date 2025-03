Non si è ancora completamente conclusa la vicenda processuale legata ai cosiddetti stupri di Mazan che vedono come protagonista – e parte lesa – Gisèle Pelicot per dieci anni narcotizzata dal marito Dominique e violentata da decine di uomini che lui stesso invitava nella loro abitazione: a riaccendere i riflettori sulla vicenda che recentemente ha visto una piena condanna per l’uomo è stata la figlia della vittima Caroline Peyronnet – che oggi ha assunto il cognome di Darian come autrice di un primo libro al quale ne seguirà un secondo – che sostiene di essere stata a sua volta vittima degli abusi pur in assenza di prove reali.

Facendo prima di tutto un passetto indietro, vale la pena ricordare che della vicenda di Gisèle Pelicot si parla dal 2020 quando Dominique venne arrestato dopo aver filmato sotto la gonna di alcune donne all’interno di un supermercato: dopo l’arresto nel suo computer vennero trovate migliaia di foto e video che ritraevano la moglie sedata, spesso nuda e abusata da una 70ina di uomini diversi, tutto – ovviamente – a sua insaputa; mentre a processo l’uomo avrebbe ammesso le sue colpe accettando di scontare i 20 anni di reclusione che in Francia sono il massimo della pena per gli abusi sessuali.

La figlia di Gisèle Pelicot denuncia il padre: secondo Caroline Peyronnet anche lei avrebbe subito abusi

Tra i file trovati nel computer di Dominique – e qui veniamo alla questione della figlia – sarebbero state trovate anche due immagini di Caroline Peyronnet a sua volta addormentata, semi nuda e nella medesima posizione in cui giaceva la madre; mentre negli scambi in chat con i 70 uomini erano emerse anche prove di scambi nei quali l’uomo avrebbe inviato altre immagini della figlia completamente nuda: a processo l’uomo ha fermamene negato di aver abusato e fatto abusare anche della figlia, ma in realtà la questione non è stata veramente approfondita.

Da subito Caroline Peyronnet aveva detto di nutrire qualche dubbio sulla versione del padre, chiedendogli anche – mentre testimoniava a processo – di dire la verità sugli abusi che lei potrebbe aver subito per permetterle di sapere quanto veramente accaduto.

Mentre oggi ha deciso di formalizzare i suoi sospetti con una vera e propria denuncia per “stupro e tentato stupro, violenza sessuale e somministrazione di una sostanza che possa compromettere la capacità di discernimento per commettere uno stupro”; con la sua legale – la dottoressa Florence Rault – che a France Télévisions ha precisato che sulla figlia di Gisèle Pelicot non è stata svolta “nessuna perizia tossicologica, medica o ginecologica“, così come “non c’è stata alcuna ricerca della verità” per quanto riguarda la sua posizione.