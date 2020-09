Caroline Smith/ “Dimagrita 13 kg durante il lockdown, sto ancora facendo la chemio”

Grande ospite questa mattina negli studi di Storie Italiane, programma in diretta su Rai Uno e condotto da Eleonora Daniele. Stiamo parlando di preciso di Caroline Smith, danzatrice, coreografa nonché noto giudice di Ballando con le Stelle. “Sono passati cinque anni da quando ho scoperto di avere il tumore – dice commossa – vedendo queste immagini ti tocca (si riferisce alle foto che sono passate in studio ndr), ma tu mi conosci e sai che lotto dall’inizio alla fine perchè la vita è troppo bella”. La Smith si è presentata in forma smagliante, dimagrita di 13 chilogrammi: “Diciamo che questo lockdown è stato anche ‘positivo’. Ho dedicato tutto il mio tempo alla danza e questi sono i miei risultati. Io ora sto bene – ha proseguito – i medici sono molto contenti. Pensavo di aver finito tutto ma devo continuare con i cicli di chemioterapia. Fisicamente mi sento bene, psicologicamente meglio di prima. Ho qualche dolore in più perchè 5 anni di sostanze non è facile”.

CAROLINE SMITH: “QUANDO SEI COSTRETTA A LOTTARE…”

“Noi donne abbiamo una forza incredibile – ha proseguito – quando qualcuno mi dice che non ce la fa il gli dico che quando sei costretto a lottare per qualcosa viene fuori la forza interiore”. In collegamento una giornalista si sente di fare i più sinceri complimenti alla Smith: “Mi viene dal cuore un grazie, Caroline è un esempio. Si intuiva sui social che era successo qualcosa di meraviglioso (si riferisce al suo dimagrimento ndr), ma vederla ora e pensare che domani sarà in giuria, splendida… te li dico da donna, ti dico solo che sei bellissima e che sarà bello rivederti domani a Ballando, sarà un’emzione e immagino che sarai emozionata anche tu”. Riprende la parola la Smith, che in merito alla prima puntata dello show di domani spiega: “Samuel Peron ci sarà domani? Ti giuro che non lo so, le novità le scopro come voi a casa appena inizia la trasmissione. Quando abbiamo scoperto del covid è stata una bella botta, ma ne uscirà, come ha fatto Daniele Scardina. Per sostituire Samuel ci sarà Tina Hoffman con la Celentano”. Voci di corridoio danno come Samuel assente almeno per la puntata d’esordio.



