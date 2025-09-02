Chi è Caroline Tronelli, la fidanzata di Stefano De Martino: l'amore sbocciato quest'estate e il recente caso dei video intimi rubati

Tutto è pronto per il grande ritorno di Affari Tuoi su Rai 1 in programma questa sera, martedì 2 settembre 2025, come sempre subito dopo il TG1 delle 20. Stefano De Martino torna in onda dopo una lunga estate che l’ha visto grande protagonista soprattutto del gossip, con la nascita di una storia d’amore, chiacchieratissima sui rotocalchi e siti di cronaca rosa, al fianco della nuova fidanzata Caroline Tronelli.

Il conduttore ha ritrovato l’amore al fianco della sua nuova dolce metà, con cui è stato più volte paparazzato nel corso di queste bollenti settimane estive. Ma chi è Caroline Tronelli? Si tratta di una giovanissima ragazza di 22 anni, bionda e occhi chiari, che, come riporta il settimanale Chi, è discendente di una facoltosa famiglia di imprenditori napoletani (il fratello Francesco è fondatore e CEO del marchio di moda North Beachwear).

Poco altro si sa della sua vita e famiglia, essendo lontana dai riflettori e avendo sempre conservato un profilo basso. Sino a quando la relazione con Stefano De Martino non ha travolto entrambi, catapultandoli direttamente nel vortice del gossip che ha tenuto banco per tutta l’estate.

Ma com’è nata la storia d’amore tra Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli? Le prime indiscrezioni sul loro conto risalgono allo scorso giugno, quando il conduttore aveva condiviso tra le stories del suo profilo Instagram alcuni scatti in barca, tra mare e sorrisi raggianti, in compagnia di amiche e amici, tra cui la stessa Caroline.

Il gossip si è successivamente focalizzato proprio sulla figura della giovane imprenditrice, sino alle recenti vacanze che i due hanno fatto insieme in Sardegna, dove sono stati pizzicati in dolce compagnia sulla barca del conduttore. E nelle ultime ore, si è anche iniziato a parlare della possibilità che Caroline e Stefano mettano su famiglia insieme: c’è chi ha spoilerato di un bebè in arrivo, notizia però poi smentita.

Nell’ultimo periodo, inoltre, la coppia è stata suo malgrado travolta dallo scandalo di alcuni loro video intimi rubati e finiti direttamente in rete. Negli scorsi giorni, su Novella 2000, l’avvocato del conduttore Angelo Pisani ha riassunto la vicenda spiegando che la coppia sarebbe stata vittima di un attacco informatico e che sono in corso azioni legali per rintracciare gli hacker responsabili, non ancora identificati.