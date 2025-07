Caroline Tronelli e Stefano De Martino sono fidanzati? La coppia spopola in vacanza, ma manca l'ufficialità

E’ nato l’amore tra Caroline Tronelli e Stefano De Martino? Il conduttore di Affari Tuoi si sta godendo le meritate vacanze dopo le fatiche al timone del game show e negli ultimi giorni si sono rincorse anche alcune indiscrezioni riguardo alla sua vita privata. Caroline Tronelli è stata avvistata in barca con lo stesso De Martino in quella che è sembrata una vacanza tutta d’amore per vie marittime. Una crociera sentimentale che avrebbe avvicinato l’ex marito di Belèn Rodríguez alla giovane.

I primi rumor su una possibile frequentazione tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli sono apparsi dal profilo di Alessandro Rosica che aveva descritto la ragazza come ex compagna di Gabriele Costanzo. Si era parlato anche di un possibile passato lavorativo della Tronelli alla Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi, notizia che è però stata smentita da Fanpage. Intanto De Martino e Caroline Tronelli si godono l’amore, in attesa di qualche conferma ufficiale.

Caroline Tronelli e Stefano De Martino stanno insieme?

Di ufficiale, almeno per il momento, non c’è ancora niente tra Caroline Tronelli e Stefano De Martino, pizzicati insieme in questa rovente estate 2025. Nessuna ufficialità riguardo la loro relazione, per ora, ma chissà che dopo qualche tentativo andato a vuoto il presentatore di Affari Tuoi non abbia trovato una nuova serenità dal punto di vista sentimentale.

La ragazza sarebbe esterna dal mondo dello spettacolo e, a quanto pare, non avrebbe alcuna intenzione di prenderne parte. Dal momento in cui è stata paparazzata, infatti, Caroline ha velocemente reso privati i suoi account social per evitare che i curiosoni decidessero di iniziare a seguirla.

