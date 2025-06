Dopo il gossip sul presunto fidanzamento con Caroline Tronelli, Stefano De Martino pubblica foto in barca in cui è presente anche lei.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli fidanzati?

Sulla vita privata di Stefano De Martino continua il gossip. Da giorni, il mondo del gossip non fa che parlare del conduttore napoletano prima per il rapporto con Angela Nasti; poi per quello con Gilda Ambrosio con cui è stato pizzicato al concerto di Dua Lipa e poi per il legame con Caroline Tronelli. Tanti nomi accostati a De Martino la cui vita privata sarebbe arrivata anche sul tavolo dei vertici della Rai che, secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia, non gradirebbero troppi pettegolezzi sulla vita del conduttore napoletano.

Da quando il matrimonio con Belen Rodriguez è finito, Stefano De Martino era sempre riuscito a mantenere la propria vita privata top secret senza far trapelare nulla. Almeno fino ad oggi. Tuttavia, per rispondere ai vari gossip e pettegolezzi, il conduttore napoletano ha deciso di cambiare strategia.

Stefano De Martino e la foto con Caroline Tronelli

Solo un’amica o qualcosa di più? Il legame tra Stefano De Martino e Caroline Tronetti continua a far parlare dopo le foto che il conduttore napoletano ha pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram mostrandosi in compagnia di amici sulla sua barca che si chiama “Santiago”, come il figlio.

Stefano ha, infatti, trascorso la giornata di domenica 15 giugno in barca godendosi il sole, il mare, il buon cibo e la compagnia degli amici. Tra di loro ci sono anche coloro che, finora, sono state indicate come le sue ipotetiche fidanzate ovvero Gilda Ambrosio e Caroline Tronelli. Tra gli amici, però, c’era anche Francesco Tronelli, il fratello di Caroline. Foto che dimostrano come il conduttore abbia un legame di amicizia con quelle che, finora, sono state indicate come ipotetiche fidanzate. Le foto di Stefano che, potete vedere qui in alto, non sono passate inosservate e sono diventate immediatamente virali.

