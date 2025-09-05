Caroline Tronelli non gradirebbe la vicinanza tra il fidanzato Stefano De Martino e l'ex Belen: l'indiscrezione clamorosa di Amedeo Venza su Instagram

Stefano De Martino e Belen, l’estate 2025 al centro del gossip

Belen e Stefano De Martino, una delle ex coppie più amate dal pubblico, quest’anno sono finiti nel vortice del gossip per motivi differenti. Il conduttore di Affari Tuoi ha ritrovato l’amore al fianco della nuova fidanzata Caroline Tronelli, sbocciato nel corso dell’estate e sul quale orbitano addirittura voci di un futuro bebè in arrivo; la showgirl argentina, invece, non ha confermato alcun fidanzamento nonostante diversi flirt a lei attribuiti.

Belen Rodriguez, il messaggio di supporto per Olly ed Emma Marrone/ Il commento spiazza

Il gossip su di loro è sempre in allerta, come la recente indiscrezione pubblicata dal giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, secondo cui il conduttore si sarebbe infuriato per i recenti comportamenti dell’ex moglie, incluse le liti che l’hanno vista protagonista in luoghi pubblici quest’estate.

Ascolti Tv 4 settembre: Affari Tuoi perde (ancora) contro La Ruota della Fortuna/ Cosa non sta funzionando

Ma c’è anche chi parla di un rapporto molto stretto tra i due, e su questo aspetto entra in gioco la nuova fiamma di De Martino, che non sarebbe affatto contenta del legame che ancora unisce l’ex coppia d’oro della televisione e dello spettacolo. Ma che cosa sta succedendo?

Caroline Tronelli gelosa di Stefano De Martino? La pretesa

L’indiscrezione sulla presunta gelosia di Caroline Tronelli nei confronti di Stefano De Martino arriva da Amedeo Venza. L’esperto di gossip ha infatti condiviso nelle ultime ore un’Instagram story, secondo cui la nuova fidanzata del conduttore sarebbe piuttosto indispettita per il rapporto che ancora permane tra lui e l’ex Belen.

Scandalo video De Martino-Tronelli, parla un esperto: le piattaforme ancora attive/ "Videocamere basiche"

“Dopo le ultime notizie riguardo la ormai ex coppia più amata dal pubblico, fonti vicinissime al conduttore di Affari Tuoi fanno sapere che la sua attuale frequentazione non gradirebbe che Stefano abbia contatti con Belen“, si legge nell’indiscrezione. Ma non solo, perché la ragazza avrebbe anche una pretesa piuttosto specifica e decisamente clamorosa: “Vorrebbe addirittura fargli cambiare numero di telefono”.

Un’indiscrezione bomba che fa luce sul rapporto che Caroline vorrebbe instaurare con De Martino: esclusivo e senza interferenze dal passato sentimentale dello showman. Anche se il rapporto con Belen, madre di suo figlio Santiago, non potrà mai essere accantonato…