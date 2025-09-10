Caroline Tronelli si cancella da Instagram, sparizione improvvisa dopo i video rubati: il gesto divide i fan della coppia.

Caroline Tronelli è sparita da Instagram dopo quanto successo con lo scandalo dei video privati. La fidanzata di Stefano De Martino potrebbe non essere riuscita ad accusare il colpo della terribile mossa di revenge porn, che purtroppo l’ha portata a vivere un’esposizione mediatica di certo non piacevole per il contenuto che porta dietro. La 22enne, quindi, ha preferito cancellarsi dai social per prendersi una pausa dalle notizie che la coinvolgono.

Chiaramente la fidanzata del conduttore non ha ancora dichiarato il motivo della sua sparizione dai social, ma i fan pensano che la causa di questa scelta risieda proprio nella diffusione abusiva dei video intimi. Ricordiamo, infatti, che il 35enne e Caroline Tronelli sono stati vittime di un attacco hacker che ha rubato video intimi dalle telecamere di sorveglianza di casa di lei. Le clip sono poi finite online creando non poco scompiglio sul web e numerose segnalazioni di chi ha visto i video in diversi siti a luci rosse.

Caroline Tronelli vittima di fake news: una vita stravolta a soli 22 anni

A differenza delle ex fidanzate di Stefano De Martino, Caroline Tronelli è sempre stata lontana dalle luci dei riflettori, e per lei potrebbe essere stato un bel colpaccio finire improvvisamente su tutti i giornali e non solo, vedere anche i suoi video intimi pubblicati online senza consenso. La 22enne era una studentessa semplicissima lontana dal mondo della televisione e del gossip, ma ovviamente stare con De Martino le ha cambiato la vita tra paparazzate di ogni tipo. Non solo, di recente era finita anche protagonista di una fake news, ovvero il fatto che lei fosse incinta, altro motivo per cui avrebbe desiderato allontanarsi dai social. Intanto, il conduttore si dedica ad Affari Tuoi, sperando che le acque si calmino il prima possibile e che i colpevoli vengano denunciati per il terribile gesto.

