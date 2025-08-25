Spunta un'indiscrezione su rapporto tra Caroline Tronelli e Stefano De Martino: Alessandro Rosica svela le ultime novità citando anche Belen Rodriguez.

Retroscena sulla storia tra Caroline Tronelli e Stefano De Martino che, stando a quello che fa sapere Alessandro Rosica, continuerebbe a cercare Belen Rodriguez, la donna con cui ha avuto la storia più importante coronata dal matrimonio e dalla nascita del figlio Santiago. Rosica, oltre a svelare quelli che sarebbero gli attuali rapporti tra il conduttore napoletano e la showgirl argentina, ha anche commentato le voci secondo cui Caroline Tronelli sarebbe in dolce attesa.

Elvis, Canale 5/ Trama e cast del biopic sul re del rock and roll, in onda oggi 25 agosto 2025

Stando a quanto fa sapere Alessandro Rosica sul proprio profilo Instagram, Caroline Tronelli non sarebbe incinta anche se lei vorrebbe un figlio dal conduttore napoletano che, per reazione, avrebbe ricominciato a cercare proprio l’ex moglie.

L’indiscrezione di Alessandro Rosica su Caroline Tronelli, Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Caroline Tronelli è incinta di Stefano De Martino? A rispondere alla domanda è Alessandro Rosica: “Fake news. Lei vorrebbe ma lui avrebbe preso la decisione di indossare la precauzione sicura. Fonte molto vicina a loro, la stessa che mi gira le loro foto”.

Chi è Veronica Echegui, attrice spagnola morta a 42 anni/ Fidanzata con l'attore Alex Garcìa per 13 anni

Rosica, poi, svela nuovi dettagli sul rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “Posso assicurarvi che Stefano continua a cercare Belen. Questo è uno scoop clamoroso e vero, ci metto la faccia” – scrive l’esperto di gossip. “Inoltre Caroline avrebbe minacciato l’argentina. A Belen, Stefano non sarà mai indifferente ma innamorata è un parolone”, conclude Rosica. La vita privata del conduttore napoletano che, a settembre, tornerà a condurre Affari tuoi con una nuova edizione e tante novità, dunque, continua ad essere al centro di gossip e indiscrezioni varie.

Elio choc: "Mio figlio Dante era condannato a essere inabile"/ "È autistico ma ora lotta ogni giorno"