Caroline Wozniacki è incinta/ Annuncio sui social: l’ex tennista partorirà a giugno

CAROLINE WOZNIACKI INCINTA: L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM

Caroline Wozniacki è incinta: l’annuncio è arrivato su Instagram, con un post nel quale l’ex tennista danese ha rivelato di essere in attesa di una bambina, che nascerà a giugno. Siamo dunque già avanti con la gravidanza, ma la Wozniacki ha atteso a lungo prima di ufficializzare la cosa; sarà dunque la prima figlia per lei e David Lee, il marito che, lui pure, è un ex sportivo. Precisamente un giocatore di basket, e gli appassionati lo ricorderanno: selezionato dai New York Knicks dove si è affermato, ha poi trascorso 5 stagioni a Golden State contribuendo alla crescita esponenziale di un gruppo che nel 2015 ha finalmente vinto il titolo, aprendo poi una dinastia.

Lui, nell’anno dell’anello, ha patito qualche infortunio di troppo e perso il posto da titolare a favore dell’emergente Draymond Green; ha giocato poco nei playoff ma è comunque stato parte integrante d quel roster, e si è ritirato nel 2017 dopo aver indossato le canotte di Boston, Dallas e San Antonio. Più o meno due anni fa ha conosciuto la Wozniacki, che nel frattempo aveva rotto la lunga e importante storia con il golfista Rory McIllroy, con il quale avrebbe dovuto sposarsi; invece la danese è convolata a nozze con David. Per quanto riguarda Caroline, il suo addio al tennis avvenuto a nemmeno 30 anni è anche legato all’artrite reumatoide, malattia di cui aveva rivelato l’affezione nel dicembre 2019.

LA CARRIERA DI CAROLINE WOZNIACKI

Caroline Wozniacki dunque avrà la sua prima bambina: dal circuito del tennis professionistico si è ritirata l’anno scorso, simbolicamente al termine degli Australian Open (eliminata al terzo turno da Ons Jabeur) che hanno rappresentato il primo e unico Slam vinto in carriera. Già, perché la scandinava (prima di questa regione a vincere un Major e salire in vetta al ranking Wta) ha “rischiato” di essere una numero uno senza Slam: ci è rimasta per 71 settimane in tre diversi momenti, e ancora oggi è al nono posto per numero di settimane come prima giocatrice al mondo. Finalmente nel 2018 ha spezzato la maledizione prendendosi Melbourne; in precedenza aveva giocato e perso due finali agli Us Open, una da giovanissima (19 anni) contro Kim Clijsters che, guarda caso, tornava dalla maternità e l’altra, quando in pochi lo pensavano ancora possibile, contro la grande amica Serena Williams. Vincitrice anche delle Wta Finals (2017), la Wozniacki è sempre stata allenata dal padre e ha rappresentato un volto positivo e ben voluto da tutte le colleghe: esemplificativo in questo senso il video, mostrato appunto al termine della sua ultima partita da professionista, con il saluto di tante giocatrici che hanno condiviso con lei il campo e hanno voluto augurarle buona fortuna. Ora, tra poco, potrà coronare il sogno di diventare mamma.



