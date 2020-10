Carolyn-Costantino lite in diretta/ “Ignoranza brutta”, “la tua!” e Sara Di Vaira…

Scintille e lite in diretta tra Carolyn Smith e Costantino della Gherardesca a Ballando con le Stelle 2020. Alcune vecchie ruggini tra la presidentessa della giuria e la coach Sara Di Vaira alimentano la tensione in studio al termine del paso doble della coppia. Ancora irrisolta la discussione della settimana scorsa, proseguita poi sui social fino alla prova di stasera. Tutti gli appassionati ricordano il duro scontro dell’ultima puntata, in cui la Di Vaira era esplosa per difendere Costantino. “Non ho mai detto che fa schifo! Ho detto che era fuori tempo“, aveva spiegato stizzita la Smith. Ma il lacunoso paso doble di stasera ha portato ad un nuovo scontro, trasformatosi in lite con Carolyn Smith che ha perso le staffe proprio nei confronti di Della Gherardesca. “L’ignoranza è una cosa brutta e qui è meglio che mi fermo!”, ha detto. Il problema è sempre lo stesso: Costantino balla poco e punta esclusivamente sull’intrattenimento. Le giustificazioni della coppia irritano ulteriormente la Smith, che si innervosisce e risponde in inglese. Non si fa attendere la replica di Della Gherardesca che alza i toni: “L’ignoranza è una cosa brutta? Sì, la tua sicuramente!”. L’atmosfera si surriscalda, anche Sara Di Vaira ha qualcosa da dire alla Smith e la accusa di nascondersi sui social per dire ciò che pensa davvero. Animi roventi, Milly Carlucci è costretta ad intervenire per spegnere la polemica.

