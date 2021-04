Carolyn Jannice Brophy, fidanzata Terrance Miguel Hay (Padre Natura)/ “Siamo due contro il mondo”

Cambiano i mesi e gli anni ma non le repliche di Ciao Darwin che questa sera su Canale5 riporteranno l’amato Terrance Miguel Hay per la gioia del pubblico femminile. Inutile dire che, però, le spettatrici potranno solo ammirare il modello visto che al suo fianco, ormai da anni, c’è la bella fidanzata Carolyn Jannice Brophy. Mora, alta e bellissima è lei la donna che ha rubato il cuore al bel Padre Natura che questa sera calcherà la passerella del programma nella gara tra belli e brutti. Secondo i bene informati, infatti, Terrance è felicemente fidanzato con Carolyn Jannice Brophy modella, e che i due vivono felici in Sud Africa, lavoro permettendo. Di lei sappiamo che è una grande amante degli animali ma anche che lavora, proprio come il suo fidanzato, come modella. La vita tra la natura è quello che accomuna i due che vivono in una bella fattoria rinunciando alle comodità (ma anche al caos) della città.

Spesso sul suo profilo social Carolyn Jannice Brophy appare al fianco del suo compagno spesso per raccontare ai fan le loro giornate insieme altre volte solo per una dedica importante come quella di qualche tempo che fa che parla di loro come uniti contro il mondo perché solo l’unione fa la forza. Pubblicando una loro foto insieme, la bella modella ha scritto: “A volte la vita può diventare dura, ma se siamo due contro il mondo le probabilità sono sostanzialmente migliori, concentrati sull’amore, dimentica l’odio e le possibilità di investimento, Ti amo!”. Per questa sera, però, Terrance Miguel Hay sarà il Padre Natura di tutte noi.

