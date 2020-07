Carolyn Jannice Brophy, fidanzata Terrance Miguel Hay/ Una vita per due in fattoria

Carolyn Jannice Brophy è la fidanzata di Terrance Miguel Hay, il Padre Natura protagonista di Ciao Darwin 7 – La Resurrezione. Per la settimana edizione del varietà di grande successo, trasmesso in replica sabato 4 luglio 2020 in prima serata su Canale 5, Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno deciso di puntare questa volta sull’effetto sorpresa facendo sfilare nelle vesti inedite di “Padre Natura” il bellissimo modello Terrance Miguel Hay. Una scelta che non è passata inosservata: dopo diverse “Madre Natura”, il pubblico si è ritrovato ad ammirare Padre Natura che si è fatto immediatamente notare conquistando il pubblico femminile e non solo. Fisico statuario e lineamenti fuori dal comune, Terrance Miguel con il suo fascino è uno dei modelli più richiesti nel mondo della moda anche se il suo cuore è già occupato. Proprio così, il bel Terrance è felicemente fidanzato con Carolyn Jannice Brophy modella attualmente basata in Sud Africa. Di lei si conosce davvero poco se non che lavora come modella ed è una grande appassionata di animali come si evince dalle fotografie pubblicate sul suo profilo Instagram.

Carolyn Jannice Brophy e Terrance Miguel Hay: la loro vita in fattoria

Chi è Carolyn Jannice Brophy fidanzata di Terrance Miguel Hay? Sulla bellissima modella conosciamo davvero poche informazioni, anche se su Instagram è solita pubblicare foto della sua vita privata e lavorativa. La bella Carolyn dalle foto che pubblica sembra vivere in una fattoria: una vita semplice e campestre che condivide anche con il suo amato Terrance che ha immortalato proprio in una foto accompagnata anche dalla didascalia “Il mio contadino sembra così SVEGLIO sotto il portico guardando il panorama. Amare l’abbigliamento, si abbina perfettamente all’ambiente circostante!” con tanto di emoticon a forma di cuore”. Che dire un amore lontano che la coppia ha scelto di vivere lontano dai riflettori a stretto contatto con la natura in questa farm situata a Gastern, in Sud Africa.



