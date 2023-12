Carolyn Smith attacca Guillermo Mariotto: “Io parlo di ballo non tu”/ Scintille a Ballando con le stelle 2023

Ballando con le stelle 2023, scintille tra Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Lei: “Io capisco di ballo non tu”

L’esibizione di Sara Croce, in coppia con Luca Favilla, a Ballando con le stelle 2023 ha generato un duro confronto tra Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Il giudice venezuelano ha stroncato con parola molto dure il Paso Doble dell’ex Bonas di Avanti un altro. L’ha definito noioso, senza energia e brio e inutili. Tali dichiarazioni non sono piaciute a Carolyn Smith che quando Milly Carlucci le ha dato la parola per giudicare la performance è sbottata: “Mariotto non mancare mai di rispetto per qualcuno che cerca di fare una cosa che non è il suo mestiere perché non è una cosa facile”

Lorenzo Tano: "Ecco perché temo Carolyn Smith"/ "Vorrei vincere Ballando con le stelle per un motivo"

Guillermo Mariotto, rimproverato da Carolyn Smith, ha cercato di zittirla: “Parla del ballo non parlare di me” “Io parlo di ballo non tu” è stata la controreplica della presidente di giuria di Ballando con le stelle 2023. Botta e risposta di fuoco tra i due giurati che è durato solo alcune battute. Subito dopo Carolyn Smith ha commentato l’esibizione di Sara Croce sottolineando pregi e difetti: “Il discorso è che è diversa dagli altri perché è troppo alta, è elegante ma è anche fragile, nel senso che deve avere più resistenza muscolare. C’è da lavorare ma va bene.”

Carolyn Smith, la lotta contro il tumore: “Ho dovuto ricominciare la chemioterapia”/ “A volte sono crollata…”

Sara Croce non convince Guillermo Mariotto: è a rischio eliminazione

Guillermo Mariotto ha stroncato Sara Croce a Ballando con le stelle, Carolyn Smith, invece, ha apprezzato il suo percorso e la sua eleganza. D’accordo con il giudice venezuelano si è dichiarata Selvaggia Lucarelli: “Sono un po’ d’accordo con Mariotto ci sono stati dei progressi nel ballo ma non so in quale casella mettervi, ci abbiamo l’assatanate Carlotta, la coppia di fatto Tano e Lucrezi, avete tante doti ma non ce ne è una che prevale su un’altra.” Per Ivan Zazzaroni, invece, forse mancava l’energia.

Guillermo Mariotto confessione choc "Sono innamorato"/ Scintille con Angelo Madonia a Ballando con le Stelle

Alla fine la coppia formata da Sara Croce e Luca Favilla a Ballando con le stelle 2023, nonostante le pesanti critiche, ha ottenuto un buon punteggio. Ivan Zazzaroni ha assegnato un 7 mentre Fabio Canino un 8. Per Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli era sufficiente mentre Guillermo Mariotto ha dato un cinque. Voto finale 32.











© RIPRODUZIONE RISERVATA