Carolyn Smith choc “Tumore tornato per la terza volta”/ “Quando ho rasato i capelli…”

Carolyn Smith e il ritorno del tumore

Ospite del programma “Cinque minuti” di Bruno Vespa, in onda tutti i giorni su Raiuno dopo l’edizione delle 20 del Tg1, Carolyn Smith ha annunciato di dover combattere ancora una volta contro il tumore, tornato per la terza volta. La Smith ha raccontato di ritrovarsi a combattere nuovamente contro il tumore al seno e di dover affrontare un nuovo ciclo di chemioterapia. “È tornato l’intruso”, dice Bruno Vespa. “Sì, per la terza volta”, risponde il giudice di Ballando con le stelle. Raccontandosi ai microfoni di Vespa, la Smith ammette che la scoperta del ritorno del tumore, stavolta, è stata diversa dalle precedenti.

“Questa volta è stata leggermente diversa dalle altre due, forse ho la coscienza di quello che sto facendo, mi hanno già avvisato che con questo farmaco cadranno i capelli. Provavo dispiacere, sto aspettando le bellissime parole “è finito qua”, spero che questo farmaco faccia per me”, dice.

Carolyn Smith e l’annuncio su Instagram

Carolyn Smith ha poi pubblicato un video sul proprio profilo Instagram con il quale ha parlato direttamente con i suoi followers svelando di aver cominciato le nuove cure l’8 marzo, il giorno della Festa delle Donna. “Chi mi ha visto da Bruno Vespa, mi ha visto completamente cambiata. Chi non lo ha fatto mi vede ora. Quale modo migliore per celebrare l’8 marzo? Iniziando la chemioterapia, che ho dovuto riprendere perché i medici mi hanno detto che bisogna fare così”, dice nel video.

Poi aggiunge: “Vi tengo aggiornati, c’è un piccolo percorso da fare. Ma io sorrido e trovo la forza di andare avanti anche se con qualche momento di fragilità in più. Come sempre, affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se devo ammettere che un po’ di fragilità c’è, sono anche umana ogni tanto. Buona serata a tutti, per una volta mi riposo, è stato una settimana impegnativa.

