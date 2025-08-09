Carolyn Smith, presidente di giuria e combattente: “Se ho un problema penso alla soluzione, mai arrendersi. La sua vita in breve.

Carolyn Smith sarà ancora una volta una dei giudici di Ballando con le Stelle. Nata nel 1960, la coreografa di origini scozzesi vanta ben 40 anni di carriera e sin da piccola muove i primi passi di danza in una scuola di Glasgow: i genitori abitavano vicini alla sala da ballo ed era molto facilitata a frequentare lezioni e corsi. Di seguito è nato il folle amore per l’Italia e dopo una vacanza nel Bel Paese si è resa conto di avere un sogno: sposare un italiano e vivere qui.

“C’era qualcosa che mi ha fatto sentire subito a casa“, aveva detto in una vecchia intervista. Nel corso della sua carriera è arrivata anche la proposta per Ballando con le Stelle, ma non tutto è andato liscio come potremmo pensare. Carolyn Smith ricevette una telefonata da quello che era all’epoca l’assistente di Milly Carlucci, ma sul momento si era fatta prendere dal panico: “In maniera non molto elegante lo mandai a quel paese e chiusi la telefonata“. Nonostante credeva fosse uno scherzo, un suo amico l’ha avvisata che si trattava davvero dell’assistente della conduttrice: “Mi sono vergognata da morire“.

Carolyn Smith e l’ingaggio a Ballando con le Stelle: “Mia suocera piangeva“

Richiamando l’assistente di Milly Carlucci, Carolyn Smith ha risposto no alla proposta di far parte della giuria di Ballando con le Stelle, senza tener conto di quanto la sua famiglia fosse affezionata alla televisione. Sua suocera, ad esempio, piangeva felice al solo pensiero. Poi c’è Milly, che bravissima a convincere è riuscita a strapparle un grande sì per far parte della trasmissione. Ed è così che Carolyn Smith si è fatta conoscere ancor di più al pubblico italiano, che la stima per essere la giudice più severa, affezionata alla postura corretta, cercando di parlare ai ballerini con grande professionalità.

Nel corso della sua vita, ha affrontato la lotta contro il cancro e lo ha fatto a testa alta come tutte le sue battaglie. La sua esperienza è diventata così una grande ispirazione per le donne di tutto il mondo. La diagnosi di tumore, arrivata come un fulmine a ciel sereno nel 2015, le ha cambiato la vita, ma si è sempre professata una combattente che quando ha un problema non si arrende e pensa immediatamente alla soluzione.