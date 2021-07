Carolyn Smith contro le fake news “Non sono disperata”/ “Giudice di Amici? Non…”

Carolyn Smith si sfoga sui social e si scaglia contro le fake news che la riguardano. Ironica, schietta e diretta come sempre, la presidentessa della giuria di Ballando con le stelle che tornerà in onda su Raiuno in autunno con una nuova edizione, punta il dito contro chi diffonde fake news sul suo conto. “Vi sembro disperata? No, non lo sono!”, esordisce Carolyn Smith in un video pubblicato su Instagram in cui si lascia andare ad un sfogo. La Smith, infatti, inoltre, fa riferimento ad alcuni rumors diffusi in rete secondo cui potrebbe ricoprire il ruolo di giudice di Amici. Notizia non vera dal momento che, sin dalla prima edizione di Ballando con le stelle è sempre stata la presidentessa della giuria. “E non faccio il giudice di Amici! Non si sa mai, ma dal 2007 sono sempre stata impegnata con Ballando con le stelle“, ha puntualizzato.

Lo sfogo di Carolyn Smith

Carolyn Smith è super impagnata e non si ferma un attimo. Oltre ad essere sempre presente nella giuria di Ballando con le stelle, lavora anche lontano dalla televisione. “In televisione faccio solo Ballando con le stelle perchè lavoro. Sono un’insegnante, sono una formatrice, sono coach. Ho un’azienda e lavoro come tanti altri e Ballando con le stelle è un extra, è una ciliegina sulla torta”, spiega Carolyn. Poi, aggiunge: “Non ho bisogno d’aiuto, ho sempre fatto tutto da sola”. E aggiunge: “Sono felice, non sono disperata perchè amo la vita. Non voglio perdere tempo. Voglio godere di ogni momento”. Infine, rivolgendosi alla stampa, conclude così: “Non parlate della mia malattia in modo diverso da quello che dico io sui miei social”.

