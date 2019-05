CAROLYN SMITH/ “Dani Osvaldo merita di arrivare in finale” (Ballando con le stelle)

Carolyn Smith torna nella giuria di Ballando con le stelle 2019 dopo un piccolo problema di salute. La coreografa ed ex ballerina ha rivelato sui social di aver annullato la partenza per Polonia dopo aver avvertito un forte dolore al braccio. “Buon giorno. Non sono riuscita a partire per la Polonia ieri sera perché è peggiorata la situazione del mio braccio destro. Fra poco faccio un esame per controllare tutto” ha scritto sulla sua pagina Instagram Carolyn annunciando di aver avuto una trombosi al braccio destro. Tanta paura per la giurata di Ballando con le stelle 2019, ma è la stessa Carolyn a rassicurare poco dopo i fan: “Esame finito. Tutto sta andando abbastanza bene. Devo stare a casa perché mi hanno riscontrato una trombosi sul braccio destro. Ho la terapia, diciamo che andrà tutto bene. Oggi inizio la cura. Dai, positività”.

Carolyn Smith: “Dani Osvaldo è il più sexy”

La giurata di Ballando con Le Stelle 14, il dancing show di successo di Rai1, ha anche rilasciato una lunga intervista a Nuovo Tv in cui ha parlato dei concorrenti di questa edizione. Carolyn Smith non ha nascosto le sue preferenze parlando dei concorrenti soffermandosi su Dani Osvaldo: “E’ il più sexy! Quando balla si diverte, ma si impegna molto. Anche se dice di non sopportare la disciplina, è un ex sportivo. Non meritava di andare allo spareggio. Secondo me lui è tra coloro che devono arrivare in finale”. La Smith ha parlato anche di Lasse Matberg, il vichingo star di Instagram: “E’ un uomo particolare, perchè è ironico, ma allo stesso tempo dolce, emotivo e sensibile. La sua stazza non corrisponde all’anima”. Commenti positivi anche per Enrico Lo Verso: “ha uno sguardo incendiario: ha tirato fuori prima la sua grinta e poi anche la voglia di divertirsi. E’ competitivo con sé stesso e non meritava neanche lui di essere eliminato alla quinta puntata”.

Carolyn Smith su Ettore Bassi

Non solo, Carolyn Smith ha parlato anche di Ettore Bassi, uno dei concorrenti più amati di questa quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle. “Ha dentro di sé una grande passione. E’ bello ed ha un talento che ha mostrato da subito” ha detto la giurata di Ballando che non ha mai nascosto, durante le varie puntate, di essere una grandissima fan anche di Milena Vukotic data tre le favorite alla vittoria finale. Proprio dinanzi alla famosa Pina di Fantozzi, la Smith si è alzata più volte in piedi arrivando perfino ad inchinarsi in diretta durante l’ultima puntata.



