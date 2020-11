Carolyn Smith e Costantino Della Gheradesca, lite chiarita/ “ci siamo solo fraintesi”

Chiarimento in diretta tra Carolyn Smith e Costantino della Gherardesca a Ballando con le Stelle 2020. I due avevano discusso animatamente nel corso della scorsa puntata, con Sara Di Vaira che non le aveva mandate a dire alla presidentessa della giuria Carolyn Smith, ritenuta eccessivamente severa e poco trasparente nei confronti della coppia. Una settimana dopo, le acque sembrano essersi calmate, così Carolyn e Costantino mettono definitivamente il sigillo su una tregua. Costantino della Gherardesca, vestito da mozzarella durante la prova, diverte molto la Smith che se dovesse valutare esclusivamente l’intrattenimento gli darebbe un 10: “però sono qui per valutare la parte tecnica”, gli spiega. Alle palette infatti gli rifila un 4, non prima di aver sepolto le tensioni dei giorni scorsi.

Carolyn Smith e Costantino della Gherardesca, la lite è solo un ricordo: “ci siamo fraintesi”

“Ci siamo solo fraintesi”, minimizza Costantino Delle Gherardesca in segno di pace. Il concorrente poi se la prende con alcuni haters dei social, che gli avrebbero augurato la morte. Crea quindi una sorta di empatia con la Smith, che torna un’ultima volta sulla polemica di sabato scorso: “Sul discorso che hai fatto riguardo la tv del dolore, mi sono sentita veramente offesa“, dice. Ma ormai la loro lite è un lontano ricordo.



