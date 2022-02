Carolyn Smith e Ernestino Michielotto: perché non hanno figli?/ “Li volevamo ma..”

Carolyn Smith e suo marito Ernestino Michielotto non hanno avuto figli, pur avendoli desiderati a lungo. Negli ultimi anni la giurata di Ballando con le Stelle è stata costretta ad una lotta estenuante contro il cancro, dovendo quindi rivedere e modificare le sue priorità. In una lunga ed emozionante intervista rilasciata al magazine Tv Sorrisi e Canzoni, qualche tempo fa Carolyn Smith aveva fatto una confessione piuttosto toccante circa la sua vita privata e il desiderio di avere dei figli con suo marito Ernestino.

“Non ho avuto figli, che è la cosa, che ho sempre desiderato tantissimo, quindi non posso dire che tipo di amore mi sia persa, ma la danza è certamente un’amica, è nel mio dna”. Benché la Smith non abbia avuto figli, non si può di certo dire che nella sua vita manchi amore. E’ infatti circondata da tante persone che la amano, tra cui appunto la sua dolce metà Ernestino.

Carolyn Smith, tanti sogni nel cassetto oltre alla maternità che non è arrivata

L’incontro con il marito è arrivato più di trent’anni fa. Carolyn Smith ed Ernestino Michielotto si sono conosciuti quando erano ancora giovanissimi e lui era un suo allievo di danza. Sempre nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, oltre a parlare della maternità mancata, la giurata aveva raccontato qualche aneddoto sulla sua storia d’amore col marito: “Ci stuzzichiamo ma stiamo troppo bene insieme, lui è un uomo sempre presente”, aveva spiegato alla famosa rivista. Poi parlando dei suoi sogni nel cassetto, la giurata di Ballando con le Stelle aveva ammesso di sognare “un talk di sole donne per parlare di ogni genere di problema, anche quelli più scomodi. Oltre al ballo avrei tante cose da raccontare”.

