Carolyn Smith e il tumore/ “Mi hanno detto di non parlare, ma sono più felice…”

Carolyn Smith continua la sua battaglia contro il tumore. Una lotta che il giudice di Ballando con le stelle non ha mai nascosto condividendo tutto sui social dove riceve l’affetto e il sostegno dei followers. Carolyn, così, ha deciso di lasciarsi andare ad uno sfogo pubblicando un lungo video su Instagram in cui racconta tutto ciò che le sta accadendo. “Mi è stato consigliato di non parlare” – esordisce Carolyn Smith che spiega come, le persone che la circondano le abbiano consigliato di non parlare più della malattia sui social per evitare di essere esposta a critiche ed offese come è accaduto a Nadia Toffa e, ultimamente, anche ad Emma Marrone. “Io non ho mai parlato della malattia. Ho sempre parlato della positività con cui si può affrontare qualsiasi situazione”, spiega la maestra di ballo. “In questi quattro anni ho fatto molti cambiamenti e, sinceramente, sono molto più felice adesso che non prima”, aggiunge ancora.

CAROLYN SMITH OPERATA: “IL MIO PERCORSO NON E’ FINITO”

Il percorso oncologico di Carolyn Smith non è ancora finito. Il giudice di Ballando dovrà sottoporsi ancora ad una serie di cure come spiega lei stessa. “Ho subito diversi trattamenti ed interventi, però non si poteva fare quest’intervento per rimuovere l’intruso, il tumore perchè era in una zona delicata che mi avrebbe provocato più problemi” – confessa la Smith. La situazione, però, è cambiata quando Carolyn ha deciso di rivolgersi ad uno specialista: “mi ha detto che con l’intervento non avrò questi problemi. Mi sono fidata di lui e del mio team oncologico dell’ospedale Sant’Andrea e il 7 ottobre ho subito un intervento molto delicato”, aggiunge ancora. Carolyn non nasconde di aver avuto molta paura dell’operazione, ma fortunatamente è andato tutto nel migliore dei modi. “Tutto sta andando bene. Ho già parlato con i medici perchè io non mollo”, aggiunge. Carolyn, inoltre, nonostante l’operazione, svela di non aver rinunciato neanche al suo lavoro e ai suoi viaggi anche se dovrà sottoporsi ad altri controlli. “Mi sento bene, voglio tenervi aggiornati su tutto. Mi sento male per non aververlo detto. Io devo fare quello che mi sento e non quello che mi dicono”, conclude direttamente da Miami.





