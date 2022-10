Carolyn Smith e la lotta al tumore al seno/ “Ci sono ancora molti punti interrogativi all’orizzonte”

Carolyn Smith, presidente della giuria di Ballando con le Stelle, racconta la sua dura lotta contro il tumore al seno…

Il suo motto? “Non mollare mai”, di chi può trattarsi se non della mitica ed esuberante Carolyin Smith? La presidente di giura di Ballando con le Stelle che, proprio per inaugurare la sua permanenza al programma Rai, ha rilasciato un’intervista speciale per Nuovo Tv, dove ha voluto ripercorre i suoi passi nella difficile lotta contro il cancro al seno. La coreografa scozzese ha raccontato di aver finalmente raggiunto un importante traguardo: ha rimosso il Port, il piccolo dispositivo che aveva applicato sotto la pelle, con lo scopo di somministrarle i vari farmaci: “È stato con me quattro anni emmezzo” ha raccontato.

Così che oggi, Carolyin Smith, porta con orgoglio la ferita di rimozione del port, una ferita che pur provocandole molto dolore le ricorda anche il grande traguardo raggiunto: “Nell’ultima tac avevano rilevato due macchie sospette -confida- se si fossero illuminate di verde sarebbe stato un tumore garantito, invece, erano rosse. Le hanno rimosse con un ago aspirato e oggi sono ancora qui!“.

Nonostante oggi, la regina della giuria di Ballando con le Stelle, Carolyn Smith, abbia raggiunto traguardi importanti nella sua lotta al cancro al seno, vuole comunque rimanere con i piedi per terra, consapevole che vi è ancora molta strada da fare per essere fuori pericolo: “Ci sono ancora molti punti interrogativi all’orizzonte”, ha detto. Scoglio decisivo per la sua salute sarà il prossimo 8 novembre quando si sottoporrà a una nuova ecografia per capire come procede tutto: “Nella speranza di non doversi sottoporre a un nuovo ciclo di chemioterapia”.

Per fortuna però, a distrarla e tenerla allegra, c’è il miglior farmaco: “La terapia migliore è quella di buttarmi anima e corpo nel lavoro”, ha affermato. Per la nuova stagione di Ballando con le Stelle, Carolyn ha detto di non sentirsi molto pronta. Nonostante ciò è partita con coraggio e, quest’anno, ha un obbiettivo ben preciso: conoscer al meglio i concorrenti: “Mi incuriosisce sapere chi sono stati prima di diventare famosi. Gabriel Garko e Paola Barale per esempio, sono stati corteggiati da Milly più di quindici anni e alla fine hanno accettato! Voglio scoprire il loro lato umano”. E noi siamo certi che ce la farà!











