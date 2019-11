Carolyn Smith e il cancro/ “Continuo a lottare e non perdo il sorriso!” (ItaliaSì)

Carolyn Smith è impegnata con “Ballando on the road”, ma non perde occasione per mandare messaggi di coraggio e speranza a chi come lei combatte contro il cancro. «Tutti conoscono la mia situazione di salute, quindi voglio mandare un messaggio forte a tutti», ha detto la coreografa in collegamento con ItaliaSì. E quindi ai telespettatori del programma di Marco Liorni ha spiegato: «Le persone devono continuare a lottare. Vedete me: sono sempre in giro, lavoro e ballo, sono sempre sorridente. Quindi bisogna continuare a sperare». Carolyn Smith ha parlato anche del ballo come aiuto per lei in questi momenti così complicati: «Il ballo è gioia, mi dà tante belle cose, all’anima e al corpo». Intanto progetta il futuro: vuole risposare Ernestino Michielotto. «Voglio risposarmi. Sto insieme con lui da 30 anni e quindi tra due anni, in occasione dei 25 anni di matrimonio, ci sposeremo di nuovo». (agg. di Silvana Palazzo)

Carolyn Smith oggi a ItaliaSì

Carolyn Smith, ballerina, coreografa e giurata di Ballando con le Stelle, racconta a Italiasì! la sua lotta contro il tumore. Per lei, è bello vivere e combattere per farlo, in nome di un amore vero e autentico che va oltre le difficoltà. È il suo amore per la vita, a cui è connesso anche l’affetto per i suoi cari che la tiene aggrappata qui. Tra le persone a cui tiene di più, ha dichiarato a Chi, c’è suo marito Ernesto “Tino” Michielotto, a cui è legata da ormai trent’anni. Il suo più grande dispiacere è non aver avuto figli con lui: “Abbiamo provato e riprovato, ma non sono mai arrivati”. La Smith, 59 anni a novembre, ha smesso di cercarli arrivata a 42 anni. I medici hanno sempre sostenuto che la causa del mancato concepimento fosse il troppo stress. Quando ha preso atto di questa impossibilità, Carolyn si è resa conto di essere una mamma per tutti i suoi allievi.

Carolyn Smith sul risveglio del tumore

Riguardo alla malattia, Carolyn Smith ha sempre voluto dare una testimonianza positiva. Anche nei momenti più bui, quelli in cui ha dovuto semplicemente accettare di conviverci. La notizia ufficiale del ritorno del tumore è arrivata lo scorso settembre. Con un post su Instagram, Carolyn ha battuto sul tempo la stampa: “Risultato del Pet: the show must go on…”, ha scritto la Smith con un pizzico di (amara) ironia. Nonostante le cattive condizioni di salute, infatti, la presidente di giuria di Ballando con le Stelle non ha mai perso il sorriso. Lei le chiama tutte “good news”, siano esse positive o negative, a suggerire la sua sana e coraggiosa rassegnazione a una realtà pur dolorosa: “Good news positive: non ho cellule o cellulare (ride, ndr) in giro per il corpo. Ero emozionata! Good news meno positive: il tumore non è andato via e si è risvegliato un po’. Speravo di sentire le parole magiche: ‘È finita la lotta’. Sarà per un’altra volta. Io continuerò a combattere in modo positivo e con un sorriso (da domani)”. Nel domani della Smith, per inciso, c’è una nuova edizione dello show che l’ha resa famosa. Milly Carlucci non rinuncia a lei: “È la vera e propria anima di Ballando“, ha ammesso in un’intervista a Diva e Donna. “Io la chiamo la mia sorellina adorata… È un esempio per tutte le donne e guardandola rimetti in ordine le tue priorità…”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA