Carolyn Smith e la malattia/ “La ricaduta è stata devastante, mi sono trovata in un mondo vuoto”

Carolyn Smith e la malattia: la lotta dal 2015 e la recente ricaduta

Dal 2015 Carolyn Smith lotta contro un tumore al seno, che la vede battagliare con le unghie e con i denti. La coreografa, oggi ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno, nell’ultimo periodo ha avuto una ricaduta nella malattia che è stata devastante, soprattutto a livello psicologico. In un’intervista a Verissimo, aveva rivelato: “Questa volta è dura, speravo che dicessero che era finito lì, ma invece no… L’intruso è tornato, o meglio non va via, si nasconde ogni tanto e non c’è ancora un farmaco che riesce ad uccidere questo tipo di tumore“.

L'”intruso”, come ironicamente definisce la malattia Carolyn Smith, ancora sembra non avere una cura. La ricaduta è stata un brutto colpo da assorbire ma, grazie all’aiuto dei medici e al supporto puro e incondizionato del marito Ernestino Michielotto, la coreografa riuscirà ad affrontare anche questo ostacolo con la grinta di sempre.

Carolyn Smith, come ha scoperto la malattia per la prima volta

Carolyn Smith, in un’intervista a Domenica In, ha anche svelato come sia venuta a conoscenza della malattia attraverso un episodio casuale, ma determinante: “Ho iniziato nel 2015. Mi sono accorta che qualcosa non andava perché i miei cagnolini si poggiavano sopra il mio seno sinistro e grattavano. Ho notato che mi faceva male, che sentivo qualcosa“.

Dopo la ricaduta, la giudice di Ballando ha ammesso: “Mi sono scoperta umana. La ricaduta è stata devastante, perché mi avevano detto che non avrei potuto fare più radioterapia né interventi chirurgici. Non sapevo più come attaccarlo. Mi sono trovata in un mondo vuoto. Io sono forte, ma sono veramente stanca sia psicologicamente che fisicamente. Non devo far vedere mai a nessuno che sto cedendo. Questa volta è stata dura. Ho avuto attacchi di panico, mi sono passate per la mente cose che non avevo mai pensato”. E ha aggiunto: “Ho paura che se mi faccio vedere fragile, do una delusione alle persone che sto aiutando. Io però non sono Wonder Woman, anche io ho dei momenti di down. Devo sfogarmi di più“.

