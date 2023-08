Carolyn Smith festeggia 26 anni di matrimonio, la dedica al marito/ “Sempre stato al mio fianco”

Smith festeggia l’anniversario con il marito: la dolce dedica

Carolyn Smith, impegnata con la chemioterapia a Roma, festeggia 26 anni di matrimonio. Per l’occasione, la coreografa ha voluto scrivere una bellissima dedica d’amore al marito, Tino Michielotto, pubblicato una foto insieme che è cosa rara per la giurata di Ballando.

“26 anni fa abbiamo detto sì! Anche se lo abbiamo detto molto tempo prima 34 anni insieme… Ammazza che bravi che siamo. Meritiamo un award. Qual è il segreto? Litigare, riderci sopra (dopo qualche giorno), rispetto reciproco e tanta gratitudine. Io sono fortunata ad avere un marito che è sempre stato al mio fianco, in qualsiasi situazione. Lui è fortunato ad avere una donna come me, che non mi fermo o mi arrendo per nessun motivo, in qualsiasi situazione. La coppia più bella del mondo” scrive Carolyn Smith che, a causa della terapia per il tumore, dovrà rimandare a domani la cena romantica con la sua dolce metà: “Buon anniversario a noi. Solo una piccola situazione, oggi sono a fare la chemio a Roma e Tino è a casa a Padova. La cena la facciamo domani sera“.

La ballerina si è raccontata a cuore aperto in occasione di un’intervista al programma di Rai Uno, Uno Mattina Estate. La coreografa si è sbottonata sulla sua adolescenza, tutt’altro che lineare: “E’ stata difficile per mia mamma, starmi dietro non era facile ma i miei genitori mi hanno sempre appoggiato in tutto ciò che volevo, perchè io faccio tutto o non faccio niente” racconta.

Carolyn Smith: “Noi ci siamo spostati da Glasgow a Londra e poi dopo siamo andati in Italia: da Glasgow a Londra hanno venduto tutto e si sono fidati di me. L’Italia è dentro il mio cuore io amo l’Italia” ha aggiunto. La ballerina è fondatrice dell’Academy, diffusa in tutto il mondo: “Io giro tutto il mondo per insegnare danza poi ho creato l’Academy poi ho creato anche Dance for oncology, un progetto che parte ad ottobre e destinato alle pazienti oncologiche che stanno in cura e che sono fragili, è completamente gratuito e partiamo ad ottobre in 15 o 16 sedi. Abbiamo 50 insegnanti che lavorano in maniera gratuita anche le scuole danno le sale gratis”.

