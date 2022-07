Carolyn Smith: “Gabriel Garko a Ballando con le stelle? Brividi”/ “Nancy Brilli…”

Carolyn Smith e la nuova edizione di Ballando con le stelle

Carolyn Smith, con un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, commenta le scelte di Milly Carlucci per la nuova edizione di Ballando con le stelle che tornerà in onda ad ottobre con tanti vip pronti a trasformarsi in perfetti ballerini. Tutti i nomi trapelati e confermati finora vengono fortemente approvati da Carolyn Smith che, su Gabriel Garko che, prima di essere concorrente è stato ospite in passato, non nasconde il proprio entusiasmo. “Abbiamo avuto Gabriel ospite due volte come ballerino per una notte. Se ripenso alla sua prima esibizione ho i brividi”, ha detto la Smith che è curiosa di vedere sulla pista anche Gregorio Paltrinieri: “Gregorio, come tutti gli atleti, sarà avvantaggiato. Purtroppo gli sportivi pensano di essere bravi solo nella loro disciplina ma non è così perchè le tecniche del ballo sono le stesse dello sport”.

La Smith, inoltre, non vede l’ora di vedere in pista anche Iva Zanicchi e tra i tanti nomi non nasconde che le piacerebbe avere come concorrente Sandra Milo: “Magari Sandra accettasse! Lei fa parte della generazione dei veri vip”, ha spiegato Carolyn.

Carloyn Smith: Nancy Brilli la sua preferita?

C’è tanta curiosità intorno ad Eva Robin’s, ma ai microfoni di Nuovo, Carloyn Smith ammette di essere molto incuriosita dalla personalità di Nancy Brilli. “Lei è una donna meravigliosa con un percorso artistico davvero borderline. A mio avviso, lei ha un lato ancora più segreto e misterioso della Robin’s e mi piacerebbe scoprirlo. Ha un’eleganza innata e riesce ad essere provocante senza risultare mai volgare. Abbiamo bisogno di donne come lei in tv“, ha detto.

Infine, non nasconde di apprezzare molto la presenza di Paola Barale che ha conosciuto quando era la fidanzata di Raz Degan: “E’ ricca di sfumature. Sa essere elegante, trasgressiva e misteriosa. E già immagino le litigate con i giurati visto che, anche lei, come Iva, non ha peli sulla lingua”.

