Carolyn Smith: “Il percorso oncologico mi ha tolto sensibilità ai piedi”/ “Più devastante del tumore stesso”

Carolyn Smith si racconta a BallaMà: la malattia e il percorso oncologico

Carolyn Smith è stata protagonista di una lunga intervista a BellaMà, il programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai Due. La ballerina, volto storico e amatissimo di Ballando con le stelle, ha parlato della lotta contro il tumore al seno che porta avanti da anni. Lo scorso marzo Smith rivelava sui suoi social che il tumore è tornato per la terza volta dalla diagnosi del 2005.

“È un po’ dura questa volta, ce la faccio, però non so per quale motivo è diverso dalle altre volte. – ha spiegato a Silvia Toffanin a Verissimo – Speravi sempre nel momento in cui ti avrebbero detto ‘è tutto finito’, e invece no. Non va via, si nasconde ogni tanto, perché purtroppo non c’è ancora un farmaco che riesce a uccidere questo tipo di tumore”. E ancora: “Se ho paura? Sì, ho paura. Ma combatto finche potrò. Mi sto rendendo conto che la mia fragilità è anche la mia forza.”

A BellaMà Carolyn ha raccontato un dettaglio inedito e personale della malattia: “Il percorso oncologico mi ha tolto la sensazione dei piedi e ancora oggi ho un problema a controllare i piedi, cosa che per me è più devastante del tumore stesso.” ha spiegato l’ex ballerina.

E proprio a proposito di ballo, Carolyn Smith ha raccontato di non aver mai avuto una storia d’amore con un suo collega: “Non mi sono mai innamorata di un compagno di ballo, è stata una regola che mi sono imposta fin dall’inizio perché non bisogna mischiare la vita privata con il mestiere. Non c’è mai stato neppure il desiderio.”

