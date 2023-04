Carolyn Smith, il ritorno del tumore/ Fan: “Grazie a lei affronto la malattia”

Carolyn Smith, lettrice scrive per ringraziare la ballerina: le sue parole

Carolyn Smith ha rivelato di recente di dover ancora una volta combattere contro il tumore, e affrontare una terza chemioterapia. Una lettrice e fan della ballerina ha scritto un lungo ringraziamento per lei sul settimanale Nuovo TV, nella rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone.

La signora Loredana da Napoli sottolinea quanto la giudice di Ballando con le Stelle, sia stata per lei d’ispirazione nella lotto contro il cancro: “Combatto anch’io contro questa malattia e i racconti di Carolyn ci permettono di affrontare un tema così delicato che riguarda tante persone. Ritengo che Carolyn Smith sia brava e simpatica, a lei mando il mio abbraccio e la ringrazio perchè, con i suoi racconti della malattia, ci permette di affrontarla meglio”. E ancora: “Carolyn recentemente ha detto di doversi sottoporre ancora una volta alla chemioterapia ma di sentirsi più fragile poiché, essendo la sua terza battaglia contro il cancro, sa cosa l’aspetta…”.

Carolyn Smith e il ritorno del tumore: “Questa volta è dura”

Carolyn Smith, ospite a Verissimo, ha svelato che il tumore al seno è tornato. La giudice di Ballando con le Stelle ha scoperto di soffrire di questo male nel 2015 e ha raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin, cosa prova nel dover combattere per la terza volta. La ballerina ha dichiarato: “Questa volta è dura, speravo che dicessero che era finito lì, ma invece no… L’intruso è tornato, o meglio non va via, si nasconde ogni tanto e non c’è ancora un farmaco che riesce ad uccidere questo tipo di tumore. “

E ancora: “È sempre nello stesso punto, ed è una cosa buona, ho scoperto ad agosto che forse stava tornando, ma abbiamo aspettato fino a gennaio e abbiamo scoperto che era cresciuto un pochino. C’è questo nuovo farmaco, che mi ha reso molto stressata e nervosa, che sembrava che potesse eliminare questa cosa ma ha stressato troppo il mio fegato e sarebbe stato irreversibile. Quindi, abbiamo sospeso tutto, ma sono sempre lì che mi controllano e purtroppo abbiamo scoperto che è tornato”.











