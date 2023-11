Carolyn Smith, la lotta contro il tumore: “Ho dovuto ricominciare la chemioterapia”/ “A volte sono crollata…”

Carolyn Smith, grinta e determinazione a Ballando con le stelle e nella vita

Di volti iconici ne è forse piena la televisione italiana, soprattutto quando si pensa ad alcuni format di successo e che non perdono smalto con il passare del tempo. Carolyn Smith ad esempio, nel suo ruolo di giurata a Ballando con le stelle, è certamente tra le più apprezzate dal pubblico non solo per le sue doti e conoscenze artistiche ma anche per il suo essere empatica, pacata e sempre calzante quando si tratta di offrire un giudizio.

Carolyn Smith è entrata nel cuore degli italiani grazie alla sua partecipazione longeva a Ballando con le stelle, al punto da suscitare grande preoccupazione negli ultimi tempi in riferimento al suo stato di salute. Lei stessa – come riporta La Nostra Tv – ha avuto modo di raccontare come sia da tempo alle prese con una battaglia contro il tumore.

Intervistata dal settimanale Nuovo – come riporta il portale – Carolyn Smith è tornata a parlare del tumore che la attanaglia e di come stia affrontando nell’ultimo periodo il percorso contro la malattia. “In questo periodo ho dovuto ricominciare la chemioterapia ed è ancora più forte delle precedenti; ho avuto momenti in cui sono crollata psicologicamente…”. Queste le parole della coreografa che, nonostante la grinta che da sempre la contraddistingue, ha ammesso di aver avuto momenti di difficoltà nel percorso clinico necessario per debellare il cancro.

Carolyn Smith – come riporta La Nostra Tv – sempre nell’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo ha toccato anche altri argomenti legati principalmente all’attuale stagione di Ballando con le stelle. In riferimento al cammino di Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, avrebbe affermato: “Credo che l’approccio con il ballo per un giovane come lui non sia facile…”. Inoltre, incalzata dalla giornalista sulla presunta aggressività di Selvaggia Lucarelli nel dare i suoi giudizi, Carolyn Smith – come riporta il portale – avrebbe asserito: “Le consigliere di fare qualche lezione in una delle mie scuole di danza…”.











