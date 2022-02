Carolyn Smith, la lotta contro la malattia/ “Sospeso la chemioterapia”

Carolyn Smith ha annunciato nel 2015 di avere un tumore al seno, che lei chiamava “l’intruso“, dimostrando di avere grande coraggio e di voler fare il possibile per sconfiggere la malattia. Lei ha sempre voluto essere trasparente con il pubblico che la seguiva a “Ballando con le stelle” e non ha esitato a mostrarsi in diretta senza capelli, effetto della chemioterapia a cui aveva dovuto sottoporsi.

Consapevole di quanto il problema sia diffuso tra le donne e di quanto possa essere difficile sottoporsi alle terapie, lei aveva deciso di raccontare la sua esperienza in un libro autobiografico, oltre a essere diventata testimonial AIRC. La malattia, però, non è ancora sconfitta del tutto e ancora una volta si trova costretta a combattere con l’ennesimo imprevisto.

Carolyn Smith e la lotta contro la malattia: i problemi non sono finiti

Ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo”, la coreografa ha raccontato di un nuovo intoppo che le è stato diagnosticato dai medici e che complica ulteriormente il suo quadro clinico: “Non ho ancora finito il mio percorso. In questo momento ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato che non mi permette di proseguire con le cure– sono le sue parole -. All’inizio era più facile, ma andando avanti mi sento più fragile. I prossimi controlli che farò mi agitano per via della sospensione della chemioterapia: i medici mi hanno detto che senza questa c’è il 65% di probabilità che l’intruso torni”.

Anche in questo frangente, però. lei sta dimostrando di avere grinta da vendere e non ha certamente intenzione di mollare: “Anche se ho tanti dolori, mi sento bene. Voglio andare avanti e non perdere un minuto della mia vita” – ha concluso.



